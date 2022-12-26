Haberler Yaşam O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler olacak? İşte 2023 O Ses Türkiye yılbaşı konukları - yarışmacıları isimleri

Giriş Tarihi: 26.12.2022 13:45 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 13:47

Tv8 ekranlarında O Ses Türkiye Yılbaşı'na özel bölümü ile izleyenlerinin karşısına çıkacak. Birbirinden ünlü sanatçılar sahnede performanslarını sergileyecek ve jüri üyelerinden puanlarını alacaklar. Programda jüri koltuğunda Seda Sayan ve Murat Boz gibi ünlü isimler yer alacak. Bu kapsamda tv karşısında yeni yıla girecek olan binlerce kişi "O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 2023 O Ses Türkiye yılbaşı özel programı konukları ve yarışacak ünlüler…