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Haberler Yaşam O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler olacak? İşte 2023 O Ses Türkiye yılbaşı konukları - yarışmacıları isimleri
Giriş Tarihi: 26.12.2022 13:45 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 13:47

O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler olacak? İşte 2023 O Ses Türkiye yılbaşı konukları - yarışmacıları isimleri

Tv8 ekranlarında O Ses Türkiye Yılbaşı'na özel bölümü ile izleyenlerinin karşısına çıkacak. Birbirinden ünlü sanatçılar sahnede performanslarını sergileyecek ve jüri üyelerinden puanlarını alacaklar. Programda jüri koltuğunda Seda Sayan ve Murat Boz gibi ünlü isimler yer alacak. Bu kapsamda tv karşısında yeni yıla girecek olan binlerce kişi "O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 2023 O Ses Türkiye yılbaşı özel programı konukları ve yarışacak ünlüler…

O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler olacak? İşte 2023 O Ses Türkiye yılbaşı konukları - yarışmacıları isimleri

O Ses Türkiye yılbaşı konukları binlerce kişinin merak konusu haline gelmeye şimdiden başladı. Programda bu yıl da adeta ünlüler geçidi yaşanacak. Hal böyleyken ise "O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler olacak?" soruları araştırma konusu haline geliyor. Her sene klasikleşen programda birbirinden ünlü sanatçılar sahnede yerlerini alırken jüri koltuğunda ise Murat Boz ve Seda Sayan'ın oturacağı kesin. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler? İşte detaylar.

O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler olacak? İşte 2023 O Ses Türkiye yılbaşı konukları - yarışmacıları isimleri

O SES TÜRKİYE YILBAŞI YARIŞMACILARI KİMLER?

Aslıhan Malbora, Aytaç Şaşmaz, Talat Bulut, Danla Bilic, Cemal Can Canseven,

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O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler olacak? İşte 2023 O Ses Türkiye yılbaşı konukları - yarışmacıları isimleri

Talat Bulut, Danla Bilic, Cemal Can Canseven,

O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler olacak? İşte 2023 O Ses Türkiye yılbaşı konukları - yarışmacıları isimleri

Hafsanur Sancaktutan, Selin Şekerci,

O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler olacak? İşte 2023 O Ses Türkiye yılbaşı konukları - yarışmacıları isimleri

Selçuk Yöntem, Büşra Pekin ve Neslihan Atagül

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