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O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI: Fragman yayında! 2025 O Ses Türkiye konukları kimler, hangi isimler katılacak?
Giriş Tarihi: 29.12.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024
11:20
O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI: Fragman yayında! 2025 O Ses Türkiye konukları kimler, hangi isimler katılacak?
O Ses Türkiye Yılbaşı özel bölümüyle 2025'e girerken yine ekranlarda yer alacak. Her yıl birçok ünlünün yer aldığı programda bu yılda fragmanın yayınlanmasıyla katılacak ünlüler ve performansları dikkat çekti. Ünlü isimler jürilerin oluşturduğu takımlardan birine takılacak ve gün sonunda stüdyodaki izleyicilerin oylarıyla bir jüri şampiyon olacak. Bu yıl jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz, Hadise ve Ezgi Mola yer alıyor. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı özel 2025 konukları kimler, hangi isimler katılacak?