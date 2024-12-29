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Haberler Yaşam O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI: Fragman yayında! 2025 O Ses Türkiye konukları kimler, hangi isimler katılacak?
Giriş Tarihi: 29.12.2024 11:20 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 11:20

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI: Fragman yayında! 2025 O Ses Türkiye konukları kimler, hangi isimler katılacak?

O Ses Türkiye Yılbaşı özel bölümüyle 2025'e girerken yine ekranlarda yer alacak. Her yıl birçok ünlünün yer aldığı programda bu yılda fragmanın yayınlanmasıyla katılacak ünlüler ve performansları dikkat çekti. Ünlü isimler jürilerin oluşturduğu takımlardan birine takılacak ve gün sonunda stüdyodaki izleyicilerin oylarıyla bir jüri şampiyon olacak. Bu yıl jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz, Hadise ve Ezgi Mola yer alıyor. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı özel 2025 konukları kimler, hangi isimler katılacak?

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI: Fragman yayında! 2025 O Ses Türkiye konukları kimler, hangi isimler katılacak?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da O Ses Türkiye Yılbaşı özel programıyla yeni yılı evde gerçireceklerle ekranlarda buluşuyor. Birbirinden ünlü isimler şarkı söyleyerek performans sergileyecek. Jüri koltuğunda da birbirinden ünlü isimler yer alacak. İzleyiciler yeni fragmandan sonra O Ses Türkiye Yılbaşı özel konuklarını araştırıyor. İşte O Ses Türkiye Yılbaşı 2025 jürileri ve konukları

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI: Fragman yayında! 2025 O Ses Türkiye konukları kimler, hangi isimler katılacak?

O SES TÜRKİYE 2025 YILBAŞI EĞLENCESİNE GERİ SAYIM!

O Ses Türkiye Yılbaşı 2025, her yıl olduğu gibi bu yıl da izleyicilere müzik ve eğlence dolu bir gece sunmaya hazırlanıyor. Birçok ünlü isim şarkılarını söyleyecek ve performanslarını sergileyecek. Tarık Sezer ve Orkestrası konuklara eşlik edecek.

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O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI: Fragman yayında! 2025 O Ses Türkiye konukları kimler, hangi isimler katılacak?

O SES TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ AÇIKLANDI MI?
Programın bu yılki jüri üyeleri de büyük bir merakla beklenirken yarışmanın çekimleri gerçekleşti. O Ses Türkiye'nin geleneksel Yılbaşı Özel bölümünde daha önce yarışmada jüri olarak görev alan ünlü isimler yine koltuklarında oturacak. Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz, Ezgi Mola yılbaşı özel programında izleyicilerle buluşacak ve yarışmacılara destek verecek.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI: Fragman yayında! 2025 O Ses Türkiye konukları kimler, hangi isimler katılacak?

O SES TÜRKİYE YILBAŞI 2025 KONUKLARI:

Bu yılda birbirinden ünlü konuklar O ses Türkiye Yılbaşı özel bölümünde şarkılar söyleyip danslar edecek. Birçok ünlü ismin yer alacağı programın konukları merakla bekleniyor.

İşte O Ses Türkiye Yılbaşı 2025 konukları

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI: Fragman yayında! 2025 O Ses Türkiye konukları kimler, hangi isimler katılacak?

O SES TÜRKİYE 2025 YILBAŞI KADROSUNDA KİMLER VAR?
MERT TURAK
BERİL POZAM - ERSİN ARICI
ESRA BİLGİÇ
BARIŞ KILIÇ

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