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Haberler Yaşam O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? 2022 O Ses Türkiye yılbaşı kazananı belli oldu mu, hangi jüri kazandı?
Giriş Tarihi: 01.01.2022 08:41 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 08:41

O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? 2022 O Ses Türkiye yılbaşı kazananı belli oldu mu, hangi jüri kazandı?

O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu sorusu, programı kaçıranlar tarafından merakla araştırılıyor. Dün akşam ekrana gelen O Ses Türkiye 2022 yılbaşı özel programı pek çok ünlü isme ev sahipliği yaptı. Oğuzhan Koç, Eser-Berfu Yenenler, Zeynep Avcı gibi pek çok ismin konuk olduğu programda jüri üyelerinden biri şampiyon oldu. Peki, 2022 O Ses Türkiye yılbaşı kazananı belli oldu mu, hangi jüri kazandı? İşte O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu!

O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? 2022 O Ses Türkiye yılbaşı kazananı belli oldu mu, hangi jüri kazandı?

O Ses Türkiye yılbaşı özel programı dün akşam pek çok ünlü ismin katılımıyla TV8'de ekrana geldi. Oğuzhan Koç, Yasemin Sakallıoğlu, Gökçe Bahadır, Feyyaz Şerifoğlu, Damla Sönmez gibi birbirinden ünlü isimler O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu olabilmek için galibiyet mücadelesi verdi. Pek çok kişi sabah saatlerinden itibaren 2022 O Ses Türkiye yılbaşı kazananı belli oldu mu, hangi jüri kazandı sorusunun yanıtını arıyor. O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? İşte detaylar!

O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? 2022 O Ses Türkiye yılbaşı kazananı belli oldu mu, hangi jüri kazandı?

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ŞAMPİYONU KİM OLDU?

O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu Oğuzhan Koç'un takımı oldu. Oğuzhan Koç'un takımında Eser-Berfu Yenenler çifti yer alıyordu.

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O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? 2022 O Ses Türkiye yılbaşı kazananı belli oldu mu, hangi jüri kazandı?

O SES TÜRKİYE YILBAŞI PROGRAMI SIRALAMASI

Gecenin ikincisi Yasemin Sakallıoğlu, üçüncüsü Gökçe Bahadır, dördüncüsü Feyyaz Şerifoğlu, beşincisi de Damla Sönmez oldu.

O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? 2022 O Ses Türkiye yılbaşı kazananı belli oldu mu, hangi jüri kazandı?

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI KİMLERDİ?

Yasemin Sakallıoğlu

Feyyaz Şerifoğlu

Merve Dizdar

Sabri Sarıoğlu

İlayda Alişan

Zeynep Avcı

Berfu-Eser Yenenler

Gökçe Bahadır

Perihan Savaş

Cem Davran

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