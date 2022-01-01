O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? 2022 O Ses Türkiye yılbaşı kazananı belli oldu mu, hangi jüri kazandı?

O Ses Türkiye yılbaşı özel programı dün akşam pek çok ünlü ismin katılımıyla TV8'de ekrana geldi. Oğuzhan Koç, Yasemin Sakallıoğlu, Gökçe Bahadır, Feyyaz Şerifoğlu, Damla Sönmez gibi birbirinden ünlü isimler O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu olabilmek için galibiyet mücadelesi verdi. Pek çok kişi sabah saatlerinden itibaren 2022 O Ses Türkiye yılbaşı kazananı belli oldu mu, hangi jüri kazandı sorusunun yanıtını arıyor. O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? İşte detaylar!