Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam O Ses Türkiye’de tanınmıştı: Ünlü şarkıcıyı torbacısı yakalattı: 4 gram kokain söylemiş!
Giriş Tarihi: 13.04.2022 16:45 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 16:45

O Ses Türkiye’de tanınmıştı: Ünlü şarkıcıyı torbacısı yakalattı: 4 gram kokain söylemiş!

Adını O Ses Türkiye isimli şarkı yarışmasında duyuran şarkıcı Yansı Dilan Özçolpan, uyuşturucu madde almak isterken yakayı ele verdi. Uyuşturucu satıcısı Veysel S., 7 Ocak günü polis çevirmesine takıldı. Veysel S.'den pet şişenin kapağına zulaladığı 4 gram kokain ele geçirildi. Kurye ifadesinde, kendisini bir numaranın aradığını, uyuşturucuyu Nişantaşı'ndaki bir adrese götürdüğünü söyledi. Yapılan incelemelerde söz konusu numaranın Yansı Dilan Özçolpan'a ait olduğu saptandı. Uyuşturucu satıcısıyla iletişim kurduğu belirlenen Özçolpan, "Ben sahnedeydim. Yanlış anlaşılma olmuş" diyerek kendisini savundu. Savcılık Özçolpan hakkında, "uyuşturucu madde temin etmek" suçundan soruşturma başlattı.

DİLEK YAMAN DEMİR
O Ses Türkiye’de tanınmıştı: Ünlü şarkıcıyı torbacısı yakalattı: 4 gram kokain söylemiş!

İddiaya göre olay şöyle yaşandı. Adını bir televizyon programıyla duyuran şarkıcı Yansı Dilan Özçolpan, uyuşturucu madde almak için daha önceden tanıdığı Veysel S. isimli şahsı aradı.

O Ses Türkiye’de tanınmıştı: Ünlü şarkıcıyı torbacısı yakalattı: 4 gram kokain söylemiş!

7 Ocak'ta gerçekleşen olayda, uyuşturucu satıcısı Veysel S. şarkıcının isteği üzerine yanına 4 gram kokain alarak yola çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
O Ses Türkiye’de tanınmıştı: Ünlü şarkıcıyı torbacısı yakalattı: 4 gram kokain söylemiş!

Bu sırada Beşiktaş'taki polis çevirmesine takılan Veysel S.'nin pet şişenin kapağına zulalandığı uyuşturucu madde polisler tarafından bulundu.

O Ses Türkiye’de tanınmıştı: Ünlü şarkıcıyı torbacısı yakalattı: 4 gram kokain söylemiş!

İfadesi alınmak üzere karakola götürülen Veysel S. söz konusu uyuşturucu maddenin kendisinden istendiğini, sadece taşıyıcılık yaptığını ve Nişantaşı'nda bulunan bir adrese teslim edeceğini ifade etti.

O Ses Türkiye’de tanınmıştı: Ünlü şarkıcıyı torbacısı yakalattı: 4 gram kokain söylemiş!

KURYEYİ ARAYAN NUMARA ÖZÇOLPAN'IN ÇIKTI

Polislere delil olarak kendisini arayan telefon numarasını gösteren Veysel S. suçsuz olduğunu beyan etti.

SON DAKİKA