Haberler Yaşam O Ses Türkiye’de tanınmıştı: Ünlü şarkıcıyı torbacısı yakalattı: 4 gram kokain söylemiş!

Giriş Tarihi: 13.04.2022 16:45 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 16:45

O Ses Türkiye’de tanınmıştı: Ünlü şarkıcıyı torbacısı yakalattı: 4 gram kokain söylemiş!

Adını O Ses Türkiye isimli şarkı yarışmasında duyuran şarkıcı Yansı Dilan Özçolpan, uyuşturucu madde almak isterken yakayı ele verdi. Uyuşturucu satıcısı Veysel S., 7 Ocak günü polis çevirmesine takıldı. Veysel S.'den pet şişenin kapağına zulaladığı 4 gram kokain ele geçirildi. Kurye ifadesinde, kendisini bir numaranın aradığını, uyuşturucuyu Nişantaşı'ndaki bir adrese götürdüğünü söyledi. Yapılan incelemelerde söz konusu numaranın Yansı Dilan Özçolpan'a ait olduğu saptandı. Uyuşturucu satıcısıyla iletişim kurduğu belirlenen Özçolpan, "Ben sahnedeydim. Yanlış anlaşılma olmuş" diyerek kendisini savundu. Savcılık Özçolpan hakkında, "uyuşturucu madde temin etmek" suçundan soruşturma başlattı.