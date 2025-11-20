Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam O tarihten itibaren etkili olacak! Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı: Yağışlar kapıda
Giriş Tarihi: 20.11.2025 17:48 Güncelleme Tarihi: 20.11.2025 18:15

O tarihten itibaren etkili olacak! Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı: Yağışlar kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı haritalı hava durumu tahmin raporuna göre; önümüzdeki hafta yurdun bazı kesimleri yeni bri soğuk hava dalgasının etkili altına girecek. Raporda, İstanbul'un da aralarında olduğu birçok il için tarih verilerek yağış uyarısı yapıldı. İşte detaylar...

O tarihten itibaren etkili olacak! Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı: Yağışlar kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 günü kapsayan haritalı hava durumu raporunu yayınladı.

O tarihten itibaren etkili olacak! Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı: Yağışlar kapıda

Buna göre; cuma ve cumartesi günleri yurdun birçok noktasında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
O tarihten itibaren etkili olacak! Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı: Yağışlar kapıda

Cumartesi günü sadece Edirne'de akşam saatlerinde yerel kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor.

O tarihten itibaren etkili olacak! Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı: Yağışlar kapıda

Pazar günü ise Marmara ve Ege bölgesinde bazı illerde yağışların etkili olacağı belirtildi.

O tarihten itibaren etkili olacak! Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı: Yağışlar kapıda

Sıcaklıkların ise mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

O tarihten itibaren etkili olacak! Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı: Yağışlar kapıda

Pazar günü Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Uşak ve Muğla'da yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

O tarihten itibaren etkili olacak! Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı: Yağışlar kapıda

İSTANBUL İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Pazartesi günü ise Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu ve yağışlı havanın etkili olacağı belirtildi.

O tarihten itibaren etkili olacak! Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı: Yağışlar kapıda

Karadeniz ve Ege bölgelerinde de bazı illerde yağış bekleniyor.

O tarihten itibaren etkili olacak! Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı: Yağışlar kapıda

Pazartesi günü yağış beklenen iller şu şekilde:

İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Aydın, İzmir, Manisa, Denizli, Muğla, Burdur, Antalya, Bartın, Zonguldak, Karabük, Sinop.

O tarihten itibaren etkili olacak! Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı: Yağışlar kapıda

İşte haritalı hava durumu raporları

23 Kasım Pazar

O tarihten itibaren etkili olacak! Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı: Yağışlar kapıda

24 Kasım Pazartesi

O tarihten itibaren etkili olacak! Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı: Yağışlar kapıda

25 Kasım Salı

O tarihten itibaren etkili olacak! Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı: Yağışlar kapıda

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

O tarihten itibaren etkili olacak! Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı: Yağışlar kapıda

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla'nın batı çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

O tarihten itibaren etkili olacak! Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı: Yağışlar kapıda

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

O tarihten itibaren etkili olacak! Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı: Yağışlar kapıda

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

O tarihten itibaren etkili olacak! Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı: Yağışlar kapıda

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı bulutlu

O tarihten itibaren etkili olacak! Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı: Yağışlar kapıda

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 20°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı bulutlu

O tarihten itibaren etkili olacak! Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı: Yağışlar kapıda

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

O tarihten itibaren etkili olacak! Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı: Yağışlar kapıda

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu