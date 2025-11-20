Haberler
O tarihten itibaren etkili olacak! Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı: Yağışlar kapıda
Giriş Tarihi: 20.11.2025 17:48
Güncelleme Tarihi: 20.11.2025 18:15
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı haritalı hava durumu tahmin raporuna göre; önümüzdeki hafta yurdun bazı kesimleri yeni bri soğuk hava dalgasının etkili altına girecek. Raporda, İstanbul'un da aralarında olduğu birçok il için tarih verilerek yağış uyarısı yapıldı. İşte detaylar...