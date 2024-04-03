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O Türkiye’nin en genç belediye başkanı: Zeynep Çelik ilk kez SABAH’A konuştu!
Giriş Tarihi: 03.04.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
09:39
O Türkiye’nin en genç belediye başkanı: Zeynep Çelik ilk kez SABAH’A konuştu!
22 yaşındaki Zeynep Çelik, Çanakkale'nin Yenice İlçesi'ne bağlı Kalkım Beldesi'nde seçimlere bağımsız girdi. Tam yüzde 47.91 oy alarak genç yaşta belediye başkanı seçildi. Türkiye'nin konuştuğu Zeynep Çelik, büyük mutluluk yaşadığını söyledi. "Doğup büyüdüğü topraklara hizmet verecek olmanın gururunu yaşıyorum" dedi.