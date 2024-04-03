O Türkiye’nin en genç belediye başkanı: Zeynep Çelik ilk kez SABAH’A konuştu!

Türkiye'nin en genç belediye başkanı olan Çelik, "Doğup büyüdüğüm topraklara hizmet edecek olmanın gururunu yaşıyorum. Kalkım'a yakışır hizmeti getirmeyi, halkımıza değer vermeyi önümüzdeki 5 yılın her gününde kendime borç bilerek halkımıza layık olacağım. Bu başarı hepimizin. Hep birlikte çabalarımız ve dualarımız ile çıkmış olduğumuz bu hizmet yolunda desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim" dedi.