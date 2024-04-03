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Giriş Tarihi: 03.04.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 09:39

O Türkiye’nin en genç belediye başkanı: Zeynep Çelik ilk kez SABAH’A konuştu!

22 yaşındaki Zeynep Çelik, Çanakkale'nin Yenice İlçesi'ne bağlı Kalkım Beldesi'nde seçimlere bağımsız girdi. Tam yüzde 47.91 oy alarak genç yaşta belediye başkanı seçildi. Türkiye'nin konuştuğu Zeynep Çelik, büyük mutluluk yaşadığını söyledi. "Doğup büyüdüğü topraklara hizmet verecek olmanın gururunu yaşıyorum" dedi.

Cennete ÜSTEMEL
O Türkiye’nin en genç belediye başkanı: Zeynep Çelik ilk kez SABAH’A konuştu!

Çanakkale'de yaşayan 22 yaşındaki Zeynep Çelik, Yenice İlçesi'ne bağlı Kalkım beldesinde seçimlere bağımsız olarak girdi. 31 Mart'ta yapılan seçimlerde, yüzde 47.91 oranında oy alarak göreve geldi.

O Türkiye’nin en genç belediye başkanı: Zeynep Çelik ilk kez SABAH’A konuştu!

Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı seçilen ve iş insanı Mehmet Çelik'in kızı olan Zeynep Çelik, doğup büyüdüğü topraklara hizmet verecek olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

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O Türkiye’nin en genç belediye başkanı: Zeynep Çelik ilk kez SABAH’A konuştu!

Türkiye'nin en genç belediye başkanı olan Çelik, "Doğup büyüdüğüm topraklara hizmet edecek olmanın gururunu yaşıyorum. Kalkım'a yakışır hizmeti getirmeyi, halkımıza değer vermeyi önümüzdeki 5 yılın her gününde kendime borç bilerek halkımıza layık olacağım. Bu başarı hepimizin. Hep birlikte çabalarımız ve dualarımız ile çıkmış olduğumuz bu hizmet yolunda desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

O Türkiye’nin en genç belediye başkanı: Zeynep Çelik ilk kez SABAH’A konuştu!

ZEYNEP ÇELİK KİMDİR?

26 Ekim 2002 yılında Çanakkale'nin Kalkım Beldesi'nde doğdu. İlk ve orta okulu Kalkım'da tamamlayıp lise öğrenimime Çanakkale Anadolu Lisesi'nde devam etti. Liseden mezun olduktan sonra bir üniversitede mimarlık okudu.

O Türkiye’nin en genç belediye başkanı: Zeynep Çelik ilk kez SABAH’A konuştu!

Babasına ait fabrikada Alım Satım Sorumlusu olarak işe başladı. 31 Mart seçimlerinde 889 oy alarak Kalkım'ın Belediye Başkanı seçildi.

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