Giriş Tarihi: 04.08.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024
12:01
ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI 2024 GÖRÜNTÜLEME | ÖSYM ile KPSS ÖABT sınav soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı?
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı 4 Ağustos Pazar günü gerçekleşti. Sınava katılan öğretmen adayları kesin sonuçlar öncesinde puan hesabı yapabilmek adına sınav sorularını kontrol edecek. ÖABT soruları ve cevapları 2024 PDF görüntüleme araştırmaları sınav sonrası hız kazanıyor. ÖABT cevap anahtarı açıklandı mı sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini alacak. Peki; ÖSYM ile ÖABT soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayınlanır? İşte, detaylar...