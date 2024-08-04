Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 04.08.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 12:01

ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI 2024 GÖRÜNTÜLEME | ÖSYM ile KPSS ÖABT sınav soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı?

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı 4 Ağustos Pazar günü gerçekleşti. Sınava katılan öğretmen adayları kesin sonuçlar öncesinde puan hesabı yapabilmek adına sınav sorularını kontrol edecek. ÖABT soruları ve cevapları 2024 PDF görüntüleme araştırmaları sınav sonrası hız kazanıyor. ÖABT cevap anahtarı açıklandı mı sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini alacak. Peki; ÖSYM ile ÖABT soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayınlanır? İşte, detaylar...

ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI 2024 GÖRÜNTÜLEME | ÖSYM ile KPSS ÖABT sınav soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı?

KPSS ÖABT soruları ve cevapları PDF kitapçığı bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen sınavın ardından cevap anahtarı kontrol edilecek. Sonuç belgesi öncesinde puan hesaplarını yapmak isteyenler ekran başında yerini alıyor. ÖSYM duyuruları konuyla ilgili araştırılmaya başladı. Peki; 2024 ÖABT sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı?

ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI 2024 GÖRÜNTÜLEME | ÖSYM ile KPSS ÖABT sınav soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı?

KPSS ÖABT 2024 TAMAMLANDI!

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 4 Ağustos günü ÖSYM sınav merkezlerinde gerçekleşti. Öğretmen adayları net sonuçlarını öğrenmeden önce puan hesabı yapabilmek adına gözlerini soru ve cevap kitapçığına çevirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI 2024 GÖRÜNTÜLEME | ÖSYM ile KPSS ÖABT sınav soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı?

ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI 2024

ÖABT soruları ve cevap anahtarı henüz yayımlanmadı. Sınavın hemen sonrası veya bir gün sonrasında açıklamanın ÖSYM'den gelmesi bekleniyor.

ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI 2024 GÖRÜNTÜLEME | ÖSYM ile KPSS ÖABT sınav soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı?

ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖABT sınav sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde ÖSYM üzerinden ilan edilecek.

ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI 2024 GÖRÜNTÜLEME | ÖSYM ile KPSS ÖABT sınav soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı?

ÖABT KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Adaylara 75 soru sorulacak, alanlarına göre 120 veya 150 dakika cevaplama süresi verilecek.

2024-KPSS ÖABT'nin sabah oturumu 12.45'te sona erecek.

SON DAKİKA