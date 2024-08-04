ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI 2024 GÖRÜNTÜLEME | ÖSYM ile KPSS ÖABT sınav soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı?

KPSS ÖABT soruları ve cevapları PDF kitapçığı bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen sınavın ardından cevap anahtarı kontrol edilecek. Sonuç belgesi öncesinde puan hesaplarını yapmak isteyenler ekran başında yerini alıyor. ÖSYM duyuruları konuyla ilgili araştırılmaya başladı. Peki; 2024 ÖABT sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı?