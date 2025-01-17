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SOSYAL DESTEKLER OCAK 2025 ZAMMI: SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 17.01.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025
16:33
SOSYAL DESTEKLER OCAK 2025 ZAMMI: SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu, kaç TL?
2025 yılının ilk günlerinde enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur maaşlarına yapılan zam oranları netleşti. Bu durumda sosyal yardımlarda da ödenen rakamlarda güncellemeye gidildi. Ocak 2025 itibarıyla SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ve dul-yetim maaşı gibi desteklerde artışlar yaşandı. Yeni ödemeler için banka hesapları kontrol ediliyor.Peki Ocak 2025 zammıyla sosyal yardımlar ne kadar oldu, kaç TL? İşte yeni zamlı SED yardımı, evde bakım ödemeleri, engelli maaşı, 65 yaş aylığı destekleri