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Haberler Yaşam SOSYAL DESTEKLER OCAK 2025 ZAMMI: SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 17.01.2025 16:33 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 16:33

SOSYAL DESTEKLER OCAK 2025 ZAMMI: SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu, kaç TL?

2025 yılının ilk günlerinde enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur maaşlarına yapılan zam oranları netleşti. Bu durumda sosyal yardımlarda da ödenen rakamlarda güncellemeye gidildi. Ocak 2025 itibarıyla SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ve dul-yetim maaşı gibi desteklerde artışlar yaşandı. Yeni ödemeler için banka hesapları kontrol ediliyor.Peki Ocak 2025 zammıyla sosyal yardımlar ne kadar oldu, kaç TL? İşte yeni zamlı SED yardımı, evde bakım ödemeleri, engelli maaşı, 65 yaş aylığı destekleri

SOSYAL DESTEKLER OCAK 2025 ZAMMI: SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu, kaç TL?

2025 Ocak memur maaşı zammı belli oldu. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, yeni yılda ihtiyaç sahiplerine yapılan sosyal destek ödemelerine de artış yaşandı. SED yardımı, engelli maaşı, dul ve yetim aylığı gibi destekler için güncellenen rakamlar netleşti. Peki, 2025 Ocak itibarıyla sosyal yardım ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu?

SOSYAL DESTEKLER OCAK 2025 ZAMMI: SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu, kaç TL?

MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

2025 yılında uygulanacak emekli ve memur zammı belli oldu. Enflasyon, aralıkta aylık bazda yüzde 1,03 olurken yıllık bazda yüzde 44,38'e geriledi. Buna göre emekliye zam oranı yüzde 15,75 oldu. Memur ve memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 5,54 enflasyon farkına ilaveten yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 11,54 oldu.

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SOSYAL DESTEKLER OCAK 2025 ZAMMI: SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu, kaç TL?

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

Sosyal yardımlara da (engelli aylığı, evde bakım parası, 65 yaş ödeneği gibi) memur maaş artışıyla birlikte zam geldi. İşte güncel ödeme tutarları:

SOSYAL DESTEKLER OCAK 2025 ZAMMI: SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu, kaç TL?

SOSYAL DESTEKLER OCAK 2025 ZAMMI: SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu, kaç TL?

DUL-YETİM MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli maaşı SSK ve Bağ-Kur'lular için 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye çıktı. Bu durumda vefat eden sigortalı SSK veya Bağ-Kur emeklisi ise:

Yüzde 75 oranında dul maaşı alan birisi için taban maaş 10.852 TL olarak uygulanacak.
Yüzde 50 oranında dul maaşı alan bir eş için ise taban maaş 7.234 TL olacak.
Yüzde 25 oranında yetim maaşı alan birisi için ise taban maaş 3.617 TL olacak.

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