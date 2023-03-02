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Giriş Tarihi: 02.03.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 09:38

ÖGG sınavı ne zaman, ertelendi mi? Özel Güvenlik 102. ÖGG sınav takvimi

Ülkemizde meydana gelen Kahramanmaraş depremi dolasıyla pek çok sınav ertelenmişti. 19 Şubat'ta yapılması planlanan 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı ileri bir tarihe ertelendi. Adayların başarılı olması için sınavdan 60 ve üzeri puan elde etmesi gerekiyor. Peki ÖGG sınavı ne zaman, ertelendi mi? Özel Güvenlik 102. ÖGG sınav takvimi ile ilgili bilgiler

ÖGG sınavı ne zaman, ertelendi mi? Özel Güvenlik 102. ÖGG sınav takvimi

Kamuda ya da özel sektörde iş kanunundaki genel çalışma prensipleri bağlamında güvenliği sağlayan vatandaşlar ÖGG sınavı tarihlerini araştırıyor. ÖGG alım şartları arasında silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak yer alıyor. Peki ÖGG sınavı ne zaman, ertelendi mi? Özel Güvenlik 102. ÖGG sınav takvimi 2023

ÖGG sınavı ne zaman, ertelendi mi? Özel Güvenlik 102. ÖGG sınav takvimi

102. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

19 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan 102. Dönem ÖGG sınav tarihi ertelendi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada "19/02/2023 tarihinde yapılması planlanan Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı, yaşanan deprem afeti nedeniyle 30/04/2023 tarihine ertelenmiştir.

Daha önce başvuru kaydı bulunan adayların müracaatları 30/04/2023 tarihinde yapılacak olan sınavda geçerli olacaktır.

Bu kapsamda, 30/01/2023 tarihinde ilan edilen yerleştirme işlemi iptal edilmiş olup yeni sınava ait işlemler ile adayların sınav ili değişikliği talepleri yayımlanacak olan Sınav Talimatı doğrultusunda yeniden yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Buna göre, 102. dönem ÖGG sınavı, 30 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

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ÖGG sınavı ne zaman, ertelendi mi? Özel Güvenlik 102. ÖGG sınav takvimi

ÖGG SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

ÖGG sınavı ne zaman, ertelendi mi? Özel Güvenlik 102. ÖGG sınav takvimi

ÖGG ALIM ŞARTLARI NEDİR?

Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

ÖGG sınavı ne zaman, ertelendi mi? Özel Güvenlik 102. ÖGG sınav takvimi

ÖGG SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklar.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacak.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.

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