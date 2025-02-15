ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 113. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

SINAV DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA

Silah Farkı sınavına katılan adayların başarılı olabilmesi için, yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınavın toplamının en az 50 puan olması gerekmektedir. Ayrıca, bu puanla birlikte daha önce kazandıkları temel silahsız sınav puanlarının ortalaması da en az 60 olmalıdır.