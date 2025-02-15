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ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 113. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?
Giriş Tarihi: 15.02.2025 21:18
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025
21:18
ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 113. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?
2025 yılına ait 113. Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınavı, 9 Şubat Pazar günü başarıyla tamamlandı. Sınavın ardından, adaylar ÖGG sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair araştırmalar yapmaya başladı. Sonuçlar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ile kolayca sorgulanabilecek. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2025 ÖGG sonuçlarının açıklanacağı tarih…