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Haberler Yaşam ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 113. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?
Giriş Tarihi: 15.02.2025 21:18 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 21:18

ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 113. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

2025 yılına ait 113. Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınavı, 9 Şubat Pazar günü başarıyla tamamlandı. Sınavın ardından, adaylar ÖGG sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair araştırmalar yapmaya başladı. Sonuçlar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ile kolayca sorgulanabilecek. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2025 ÖGG sonuçlarının açıklanacağı tarih…

ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 113. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

ÖGG sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. Sınava katılan adaylar, sonuçların açıklanmasını dört gözle bekliyor. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı, 100 sorudan oluşmakta ve her soru 1 puan değerindedir. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EGM 113. ÖGG Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitim sınav sonuçları açıklandı mı? İşte, ayrıntılar...

ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 113. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

113. DÖNEM ÖGG SINAV SORU CEVAP NAHTARI YAYINLANDI!

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 113. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 89. Dönem Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 9 Şubat 2025 tarihinde yapıldı.

Sınavın soruları ve cevapları, 11 Şubat 2025 tarihinde yayımlandı. Adaylar, sınav sorularına 12-14 Şubat 2025 tarihleri arasında itirazda bulunabilecekler.

İtiraz sonuçları ise 21 Şubat 2025 tarihinde duyurulacak.

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ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 113. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sonuçları, EGM kılavuzuna göre 28 Şubat 2025 tarihinde duyurulacaktır.

Adaylar, yazılı sınav sonuçlarına itiraz etmek için 3-5 Mart 2025 tarihleri arasında başvurabilecektir.

Yazılı sınav itiraz sonuçları ise 6 Mart 2025 tarihinde ilan edilecektir.

ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 113. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

SONUÇLAR NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 113. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

SINAV DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA

Silah Farkı sınavına katılan adayların başarılı olabilmesi için, yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınavın toplamının en az 50 puan olması gerekmektedir. Ayrıca, bu puanla birlikte daha önce kazandıkları temel silahsız sınav puanlarının ortalaması da en az 60 olmalıdır.

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