Haberler
Yaşam
ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM 109. Dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçları kaç günde açıklanır, nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 29.06.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024
11:33
ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM 109. Dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçları kaç günde açıklanır, nereden öğrenilir?
109. Dönem Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) bugün gerçekleşiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde özel güvenlik olmak isteyenler için zorunlu olan bu sınavda temel eğitimi tamamlayan adayların yeterliliği ölçülüyor. Sınava giren adaylar ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla sonuç tarihini inceliyor. Peki, EGM 109. Dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçları kaç günde açıklanır, nereden öğrenilir? İşte detaylar.