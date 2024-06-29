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Giriş Tarihi: 29.06.2024 11:31 Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 11:33

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM 109. Dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçları kaç günde açıklanır, nereden öğrenilir?

109. Dönem Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) bugün gerçekleşiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde özel güvenlik olmak isteyenler için zorunlu olan bu sınavda temel eğitimi tamamlayan adayların yeterliliği ölçülüyor. Sınava giren adaylar ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla sonuç tarihini inceliyor. Peki, EGM 109. Dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçları kaç günde açıklanır, nereden öğrenilir? İşte detaylar.

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM 109. Dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçları kaç günde açıklanır, nereden öğrenilir?

Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı bugün gerçekleştiriliyor. Sınavda silahsız kursiyerler 100 adet genel soruya, silahlı kursiyerler buna ek 25 silah bilgisi sorusuna tabi tutuluyor. ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, sınava giren adaylarca yanıt arıyor. İşte EGM 109. Dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçları kaç günde açıklanır, nereden öğrenilir gibi soruların yanıtı…

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM 109. Dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçları kaç günde açıklanır, nereden öğrenilir?

ÖGG SINAV SÜRESİ NE KADAR, KAÇ SORU SORULACAK?

Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır. Herhangi bir ek süre verilmeyecektir. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyeceklerdir.

Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru bir puan olmak üzere

değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecektir.

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ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM 109. Dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçları kaç günde açıklanır, nereden öğrenilir?

109. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu yılki takvimine göre, ÖGG 109. dönem sınav sonuçları, 12 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak.

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM 109. Dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçları kaç günde açıklanır, nereden öğrenilir?

ÖGG SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu bölümlerini doldurarak katıladıkları sınavın sonuçlarını öğrenebilirler.

Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinde ilan edilecek.

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