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Haberler Yaşam ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları bugün açıklanır mı? Gözler EGM’de!
Giriş Tarihi: 30.12.2021 15:51 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 15:51

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları bugün açıklanır mı? Gözler EGM’de!

Özel Güvenlik 95. Temel Eğitim Ve 71. Yenileme Eğitimi Sınavının ardından gözler ÖGG sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Sınavın üzerinden uzun bir zaman geçmesi sebebiyle ÖGG sınav sonuçlarına yönelik araştırmalar yoğun olarak yapılmaya devam ediliyor. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ÖGG sonuçları adayların erişimine açılacak.

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları bugün açıklanır mı? Gözler EGM’de!

"ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Özel Güvenlik 95. Temel Eğitim Ve 71. Yenileme Eğitimi Sınavının tamamlanmasının ardından söz konusu sınava katılım gösteren adaylar ÖGG sonuçlarının açıklanacağı tarihi öğrenmek istiyor. İşte ÖGG sınav sonuçları ile ilgili son durum.

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları bugün açıklanır mı? Gözler EGM’de!

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

95. Dönem ÖGG sınav sonucu için tarih verilmedi ancak daha önceki dönemler kaynak alındığında sınav sonucunun ocak ayının ilk haftasında paylaşılması bekleniyor. 17 Ekim 2021 tarihinde düzenlenen 94. Dönem özel güvenlik sınavı sonuçları 5 Kasım'da erişime açılmıştı.

Yapılan değerlendirmelerin ardından adaylar "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinden sınav sonuçlarını görüntüleyecekler. ÖGG sonuçları T.C kimlik numarası ile sorgulanacak. Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatıracaklar.

ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları bugün açıklanır mı? Gözler EGM’de!

95. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

95.dönem ÖGG sınav sonuçları onlineislemler.egm.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılacak. Adaylar sonuçların açıklandığı andan itibaren TC kimlik numarası Sınav adı ve Güvenlik Kodu bilgilerini ekledikten sonra sonuçlarını sorgulayabilecek.

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları bugün açıklanır mı? Gözler EGM’de!
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ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları bugün açıklanır mı? Gözler EGM’de!
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