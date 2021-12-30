ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları bugün açıklanır mı? Gözler EGM’de!

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

95. Dönem ÖGG sınav sonucu için tarih verilmedi ancak daha önceki dönemler kaynak alındığında sınav sonucunun ocak ayının ilk haftasında paylaşılması bekleniyor. 17 Ekim 2021 tarihinde düzenlenen 94. Dönem özel güvenlik sınavı sonuçları 5 Kasım'da erişime açılmıştı.

Yapılan değerlendirmelerin ardından adaylar "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinden sınav sonuçlarını görüntüleyecekler. ÖGG sonuçları T.C kimlik numarası ile sorgulanacak. Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatıracaklar.

ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI