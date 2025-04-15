ÖGG soruları ve cevapları açıklandı mı? 114. Dönem Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) soruları ve cevap anahtarı gündemde

ÖGG soruları ve cevapları yayımlandı mı merak konusu. 114. Dönem Özel Güvenlik Sınavına katılan adaylar kesin sonuçları öncesinde sorulara verdikleri cevapları kontrol edecek. Konuyla ilgili EGM duyuruları takip ediliyor. Peki, ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarı nereden öğrenilir?