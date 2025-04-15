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Haberler Yaşam ÖGG soruları ve cevapları açıklandı mı? 114. Dönem Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) soruları ve cevap anahtarı gündemde
Giriş Tarihi: 15.04.2025 16:20 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 16:25

ÖGG soruları ve cevapları açıklandı mı? 114. Dönem Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) soruları ve cevap anahtarı gündemde

Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi Sınavı 12 Şubat 2025 Pazar günü gerçekleşti. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından paylaşılan sınav takvimine göre mayıs ayında açıklanacak sonuçların öncesinde ÖGG soruları ve cevapları bekleniyor. Adaylar cevaplarını kontrol edebilmek adına paylaşılan bu veriyi değerlendiriliyor. Peki; 114. Dönem ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden bakılır?

ÖGG soruları ve cevapları açıklandı mı? 114. Dönem Özel Güvenlik Sınavı ÖGG soruları ve cevap anahtarı gündemde

ÖGG soruları ve cevapları yayımlandı mı merak konusu. 114. Dönem Özel Güvenlik Sınavına katılan adaylar kesin sonuçları öncesinde sorulara verdikleri cevapları kontrol edecek. Konuyla ilgili EGM duyuruları takip ediliyor. Peki, ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarı nereden öğrenilir?

ÖGG soruları ve cevapları açıklandı mı? 114. Dönem Özel Güvenlik Sınavı ÖGG soruları ve cevap anahtarı gündemde

ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

12 Nisan tarihinde gerçekleşen 114. Dönem Temel Eğitim Sınavı ve 90. Yenileme Eğitimi hakkında sınav soruları ve cevap anahtarı gündeminde.

EGM sınav kılavuzuna göre ÖGG sorularının 15 Nisan tarihinde yayımlanması bekleniyor.

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ÖGG soruları ve cevapları açıklandı mı? 114. Dönem Özel Güvenlik Sınavı ÖGG soruları ve cevap anahtarı gündemde

ÖGG SINAV SORULARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENECEK?

Kılavuzda yer alan ifadeye göre yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinde ilan edilecek.

ÖGG soruları ve cevapları açıklandı mı? 114. Dönem Özel Güvenlik Sınavı ÖGG soruları ve cevap anahtarı gündemde

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih 2 Mayıs olarak duyuruldu. Adaylar kesin sonuçları öncesinde cevap anahtarını kontrol ederek soruları gözden geçirecek.

ÖGG soruları ve cevapları açıklandı mı? 114. Dönem Özel Güvenlik Sınavı ÖGG soruları ve cevap anahtarı gündemde