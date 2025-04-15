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ÖGG soruları ve cevapları açıklandı mı? 114. Dönem Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) soruları ve cevap anahtarı gündemde
Giriş Tarihi: 15.04.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
16:25
ÖGG soruları ve cevapları açıklandı mı? 114. Dönem Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) soruları ve cevap anahtarı gündemde
Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi Sınavı 12 Şubat 2025 Pazar günü gerçekleşti. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından paylaşılan sınav takvimine göre mayıs ayında açıklanacak sonuçların öncesinde ÖGG soruları ve cevapları bekleniyor. Adaylar cevaplarını kontrol edebilmek adına paylaşılan bu veriyi değerlendiriliyor. Peki; 114. Dönem ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden bakılır?