Oğlak burcu yorumu 2025: Oğlak burcunu yeni yılda neler bekliyor? Aşk, kariyer, para...

2025 YILINDA OĞLAK BURCUNU NELER BEKLİYOR?

DÜSÜNCELERİNİZDEN TAVİZ VERMEYECEKSİNİZ

Finans eviniz değişim yaşayacak. Yakın çevreniz, yakın yollar, iletişim, eğitim, zihinsel işler, bağlantılarınız ile ilgili daha sezgisel yaklaşımlarınız olabilir. Sözlü ifadeleriniz daha empatik olabilir ve yakın çevrenizle ilgili daha duyarlı ve hassas olabilirsiniz. Zihninizde vizyonlarınız artabilir. Bu zaman diliminde çevrenizle ilgili dalgınlık konusunda dikkat etmenizi ve yine yazılı ve sözlü hususlarda daha uyanık olmanız gerektiğine dikkat çekerim. Plüton burcunuzda yıllarca yapacağı yolculukta emin adımlarla ilerlerken, birçok sorunlarınızla baş etmeyi artık öğrendiniz. 29 Mart'ta Güneş tutulması aile ve meslek hayatınızı etkiliyor. Kariyer planlarınız ön planda olacak. Kariyerinizi güçlendirmek için dışarıdan yardım almadan kendi gücünüzü ve fırsatları rahatlıkla kullanacaksınız. Sosyal çevre, maddi kazançlarınızı arttırma konusunda size yardımcı olacak. Realiteniz yükseliyor. Önsezilerinize güveniyor ve düşüncelerinizden taviz vermek istemeyeceksiniz. Güçlü duygular ve önemli öğretilerinizi içselleştireceksiniz. Şans ve yükseliş sizden yana. Finans evinizde Plüton kazançlarınızın rotasını değiştiriyor. Balık ve Başak tutulmaları çevresel konuların... Kendinizi yeniden inşa etme çabaları içindeydiniz. Artık bazı konularda aşamalar kaydettiniz. Eskiye oranla daha sosyal oldunuz ve olmaya devam edeceksiniz. Çevrenize kin tutabilir, oldukça hassas bir davranış biçimini sergileyebilirsiniz. Bazılarının birliktelikleri kimlik kazanacak. Dost zannettiğiniz kişilerin gerçek yüzünü göreceksiniz. Hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde değişimleri yapabilirsiniz. Yaşantınızla ilgili sağlam kararlar alacaksınız.