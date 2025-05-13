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OGM 3477 PERSONEL ALIMI SONUÇ EKRANI açıldı mı? OGM personel alımı sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:24
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
23:24
OGM 3477 PERSONEL ALIMI SONUÇ EKRANI açıldı mı? OGM personel alımı sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 3 bin 477 personel alımı için başvurular 28 Mart'ta tamamlanmıştı. Binlerce adayın başvuruda bulunduğu alımlarda değerlendirme süreci devam ederken, gözler başvuruların ne zaman sonuçlanacağına çevrildi. Alımlar temizlik, servis, arşiv, şoför ve operatör gibi kadrolara yapılacak. Peki, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 3 bin 477 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...