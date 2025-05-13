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Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:24 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 23:24

OGM 3477 PERSONEL ALIMI SONUÇ EKRANI açıldı mı? OGM personel alımı sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 3 bin 477 personel alımı için başvurular 28 Mart'ta tamamlanmıştı. Binlerce adayın başvuruda bulunduğu alımlarda değerlendirme süreci devam ederken, gözler başvuruların ne zaman sonuçlanacağına çevrildi. Alımlar temizlik, servis, arşiv, şoför ve operatör gibi kadrolara yapılacak. Peki, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 3 bin 477 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

OGM 3477 PERSONEL ALIMI SONUÇ EKRANI açıldı mı? OGM personel alımı sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli destek personeli alımı başvuru 28 Mart'ta tamamlandı. Binlerce aday açılan kadrolara başvuruda bulundu. Şimdi ise sonuçlar için heyecanlı bekleyiş devam ederken "OGM 3 bin 477 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte, detaylar...

OGM 3477 PERSONEL ALIMI SONUÇ EKRANI açıldı mı? OGM personel alımı sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

OGM 3 BİN 477 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli destek personeli alımı başvuru 28 Mart'ta tamamlandı.

OGM tarafından açıklanacak olan 3 bin 477 personel alımı başvuru sonuçlarının mayıs ayında açıklanması bekleniyor.

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OGM 3477 PERSONEL ALIMI SONUÇ EKRANI açıldı mı? OGM personel alımı sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

OGM sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları basılı veya mail yoluyla ayrıca adaylara bildirilmeyecek. Adaylar sonuçları Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu veya Orman Genel Müdürlüğü internet sitesi ogm.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

OGM 3477 PERSONEL ALIMI SONUÇ EKRANI açıldı mı? OGM personel alımı sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

YAZILI VE SÖZLÜ SINAV UYGULANMAYACAK

Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri, Şoför, Operatör gibi kadrolara alım yapılacak adaylara yazılı veya sözlü sınav uygulanmayacak.

KPSS B Grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle atamaları yapılacak.

Her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirlenecek.

Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; öncelikli olarak diploma notu yüksek olana, bunun aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

OGM 3477 PERSONEL ALIMI SONUÇ EKRANI açıldı mı? OGM personel alımı sonuçları hangi tarihte açıklanacak?