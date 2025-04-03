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Haberler Yaşam OGM kura sonuçları ve isim listesi açıklandı! İŞKUR Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 4 bin 500 işçi alımı kura sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 03.04.2025 11:11 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 11:16

OGM kura sonuçları ve isim listesi açıklandı! İŞKUR Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 4 bin 500 işçi alımı kura sonuçları sorgulama

Orman Genel Müdürlüğü, farklı pozisyonlarda toplam 4.500 geçici işçi alımı yapacağını açıklamıştı. Türkiye genelinde gerçekleştirilen alımda noter huzurunda kuralar çekildi. Başvuru şartlarını karşılayan adaylar, canlı yayında gerçekleşen kura çekiminin isim listesini araştırıyor.Orman işçisi, dozer operatörü, greyder operatörü, ekskavatör operatörü, iş makinesi operatörü ve traktör operatörü gibi kadrolarda işe alım yapılacak. Peki, İŞKUR OGM işçi alımı kurası açıklandı mı? İşte, OGM 4.500 işçi alımı kura sonucu sorgulama ekranı…

OGM kura sonuçları ve isim listesi açıklandı! İŞKUR Orman Genel Müdürlüğü OGM 4 bin 500 işçi alımı kura sonuçları sorgulama

28 Mart'ta tamamlanan kura çekimi sonuçları illere göre açıklanıyor. Asil ve yedek listeler duyurulurken, kazananlardan kimlik fotokopisi, adli sicil kaydı, askerlik durumu, ikamet belgesi gibi evraklar isteniyor. Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu ve diğer illerde sonuçlar adım adım açıklanıyor. Peki, OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları nasıl sorgulanır?

OGM kura sonuçları ve isim listesi açıklandı! İŞKUR Orman Genel Müdürlüğü OGM 4 bin 500 işçi alımı kura sonuçları sorgulama

OGM KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Orman Genel Müdürlüğü'nün kura çekimi 27 Mart Perşembe günü tamamlandı. Çekiliş sonrası adaylar sonuç listelerine odaklandı.Amasya, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Zonguldak gibi illerin sonuçları açıklandı. Listeler, 4 Nisan'a kadar yayımlanmaya devam edecek.

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OGM kura sonuçları ve isim listesi açıklandı! İŞKUR Orman Genel Müdürlüğü OGM 4 bin 500 işçi alımı kura sonuçları sorgulama

AMASYA OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

ANTALYA OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

BALIKESİR OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

BURSA OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

ÇANAKKALE OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

ERZURUM OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

ESKİŞEHİR OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

ZONGULDAK OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

Henüz açıklanmayan illerde süreç 4 Nisan'a kadar devam edecek.

OGM kura sonuçları ve isim listesi açıklandı! İŞKUR Orman Genel Müdürlüğü OGM 4 bin 500 işçi alımı kura sonuçları sorgulama

OGM İŞÇİ ALIMI BELGE TESLİM SÜRESİ NE ZAMAN?
Orman Genel Müdürlüğü 4.500 işçi alımında asil, yedek ve öncelikli olarak çıkan adayların belirlenen süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmesi gerekiyor. Belgeler 7-11 Nisan tarihleri arasında ilgili bölge müdürlüklerine teslim edilecek.

1-Nufüs Cüzdanı Fotokopisi

2-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

3-Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

4-Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

5- İŞKUR Açık İş İlanında Belirtilen İlgili Bölümlerden Mezun Olduğuna Dair Diploma ve İŞKUR Açık İş İlanında Belirtilen Sürücü Belgesi

OGM kura sonuçları ve isim listesi açıklandı! İŞKUR Orman Genel Müdürlüğü OGM 4 bin 500 işçi alımı kura sonuçları sorgulama

BAŞVURU YAPAN ADAYLAR DİKKAT
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar, eksik belge veren ya da belge vermeyen adaylar ile verilen süre içerisinde müracaat etmeyenlerin başvuru tarihlerinden sonra yapacakları başvurular geçersiz sayılarak sınava çağrılmayacaktır. Bu adayların yerine noter huzurunda çekilen kura sonucuna göre evrak teslimini yapan ve şartları tutan yedek adaylar sıralamaya göre çağrılacaktır.