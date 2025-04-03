OGM kura sonuçları ve isim listesi açıklandı! İŞKUR Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 4 bin 500 işçi alımı kura sonuçları sorgulama

BAŞVURU YAPAN ADAYLAR DİKKAT

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar, eksik belge veren ya da belge vermeyen adaylar ile verilen süre içerisinde müracaat etmeyenlerin başvuru tarihlerinden sonra yapacakları başvurular geçersiz sayılarak sınava çağrılmayacaktır. Bu adayların yerine noter huzurunda çekilen kura sonucuna göre evrak teslimini yapan ve şartları tutan yedek adaylar sıralamaya göre çağrılacaktır.