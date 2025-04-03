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OGM kura sonuçları ve isim listesi açıklandı! İŞKUR Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 4 bin 500 işçi alımı kura sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 03.04.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
11:16
OGM kura sonuçları ve isim listesi açıklandı! İŞKUR Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 4 bin 500 işçi alımı kura sonuçları sorgulama
Orman Genel Müdürlüğü, farklı pozisyonlarda toplam 4.500 geçici işçi alımı yapacağını açıklamıştı. Türkiye genelinde gerçekleştirilen alımda noter huzurunda kuralar çekildi. Başvuru şartlarını karşılayan adaylar, canlı yayında gerçekleşen kura çekiminin isim listesini araştırıyor.Orman işçisi, dozer operatörü, greyder operatörü, ekskavatör operatörü, iş makinesi operatörü ve traktör operatörü gibi kadrolarda işe alım yapılacak. Peki, İŞKUR OGM işçi alımı kurası açıklandı mı? İşte, OGM 4.500 işçi alımı kura sonucu sorgulama ekranı…