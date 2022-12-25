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Haberler Yaşam OGM personel alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? 2022 – 2023 OGM personel alımı şartları neler, branşlar ve kontenjan belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 25.12.2022 10:58 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 11:00

OGM personel alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? 2022 – 2023 OGM personel alımı şartları neler, branşlar ve kontenjan belli oldu mu?

OGM personel alımı hakkında açıklamaca Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'den geldi. Çeşitli branşlarda 1482 sözleşmeli personel ve 131 geçici orman işçisi olmak üzere toplam 1613 personel alımı yapılacak. Bu sebeple OGM personel alımı başvuru ne zaman başlıyor, başvuru nasıl yapılır soruları vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. 249 adetlik orman mühendisi alımı hakkında detaylar geldi. Peki, 2023 OGM personel alımı şartları neler? OGM personel alımı kontenjan ve branşlar belli oldu mu? İşte detaylar…

OGM personel alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? 2022 – 2023 OGM personel alımı şartları neler, branşlar ve kontenjan belli oldu mu?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi yaptığı açıklama ile toplamda 1613 personel alımının 2023 yılı içerisinde gerçekleştirileceğini bildirdi. 249 kişilik orman mühendisi alımı hakkında en net bilgiler geldi. Bu noktada, OGM personel alımı şartları neler, başvurular ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. İşte OGM personel alımı 2023 hakkında detaylar…

OGM personel alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? 2022 – 2023 OGM personel alımı şartları neler, branşlar ve kontenjan belli oldu mu?

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMINA BAŞLIYOR

Orman Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere 1613 personel istihdam edilecek. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, sözleşmeli personel alımına ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre, çeşitli branşlarda 1482 sözleşmeli personel ve 131 geçici orman işçisi olmak üzere toplam 1613 personel alımı yapılacak.

Kirişçi paylaşımına, "Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Hayırlı, uğurlu olsun" notunu düştü.

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OGM personel alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? 2022 – 2023 OGM personel alımı şartları neler, branşlar ve kontenjan belli oldu mu?

OGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, söz konusu 1613 personelin 1128'i orman muhafaza memuru, 249'u orman mühendisi, 23'ü destek personeli, 17'si orman endüstri mühendisi, 14'ü büro personeli, 12'si harita mühendisi, 9'u avukat, 9'u koruma ve güvenlik görevlisi, 6'sı inşaat mühendisi, 6'sı makine mühendisi, 4'ü elektrik elektronik mühendisi, 3'ü tekniker, 2'si bilgisayar mühendisi ve 131'i geçici orman işçisi olarak istihdam edilecek.

OGM personel alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? 2022 – 2023 OGM personel alımı şartları neler, branşlar ve kontenjan belli oldu mu?

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU 2023

Orman Genel Müdürlüğü, 2023 yılı içerisinde 1482 sözleşmeli personel ile 131 de geçici işçi alımı yapılacağını belirtti. Henüz alıma ilişkin kılavuz ve başvuru tarihi paylaşımı yapılmadı ancak ocak ayı içerisinde istihdamın yapılacağı bildirildi.

Bakan Vahit Kirişci Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Orman Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2023 yılı ocak ayı içerisinde, çeşitli branşlarda 1482 sözleşmeli personel ve 131 geçici orman işçisi olmak üzere toplam 1613 personel alımı gerçekleştireceğiz. Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun." sözlerine yer verdi.

OGM personel alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? 2022 – 2023 OGM personel alımı şartları neler, branşlar ve kontenjan belli oldu mu?

OGM hesabından ise branşlara dair detaylar yayımlandı: Söz konusu 1613 personelin 1128'i orman muhafaza memuru, 249'u orman mühendisi, 23'ü destek personeli, 17'si orman endüstri mühendisi, 14'ü büro personeli, 12'si harita mühendisi, 9'u avukat, 9'u koruma ve güvenlik görevlisi, 6'sı inşaat mühendisi, 6'sı makine mühendisi, 4'ü elektrik elektronik mühendisi, 3'ü tekniker, 2'si bilgisayar mühendisi ve 131'i geçici orman işçisi olarak istihdam edilecek.

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