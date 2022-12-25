Haberler Yaşam OGM personel alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? 2022 – 2023 OGM personel alımı şartları neler, branşlar ve kontenjan belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 25.12.2022 10:58 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 11:00

OGM personel alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? 2022 – 2023 OGM personel alımı şartları neler, branşlar ve kontenjan belli oldu mu?

OGM personel alımı hakkında açıklamaca Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'den geldi. Çeşitli branşlarda 1482 sözleşmeli personel ve 131 geçici orman işçisi olmak üzere toplam 1613 personel alımı yapılacak. Bu sebeple OGM personel alımı başvuru ne zaman başlıyor, başvuru nasıl yapılır soruları vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. 249 adetlik orman mühendisi alımı hakkında detaylar geldi. Peki, 2023 OGM personel alımı şartları neler? OGM personel alımı kontenjan ve branşlar belli oldu mu? İşte detaylar…