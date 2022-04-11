Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin geçici işçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. OGM personel alımı açık iş ilanları İŞKUR üzerinden yayınlanacak olup belirtilen şartları taşıyanlar ilan süresi boyunca başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirebilecek. Bu kapsamda, "OGM personel alımı ne zaman yapılacak? OGM personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?" gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte OGM işçi alımı başvuru şartları, tarihleri ve süreç bilgileri 2022.