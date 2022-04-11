OGM personel işçi alımı süreç bilgileri başvuruda bulunacak binlerce adayı yakından ilgilendiriyor. İtfaiyeci, aşçı, fidanlık işçileri, bahçıvanlar, işletme elektronik bakımcı gibi pozisyonlar için toplamda 5 bin geçici işçi istihdam edilecek. Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı ilanının yayınlanmasının ardından "OGM işçi alımı ne zaman yapılacak ve başvurular başladı mı?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki; OGM personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ne zaman başlayacak? İşte OGM personel alımı başvuru şartları ve tarihleri 2022 İŞKUR bilgileri.

OGM PERSONEL İŞÇİ ALIMI İŞKUR AÇIK İŞ İLANLARI ŞARTLARI VE TARİHLERİ 2022

OGM 5 bin işçi alımı detayları yayınlandı. Açık iş ilanları başvuruları İŞKUR üzerinden alınacak ve belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını yine İŞKUR üzerinden gerçekleştirebilecek.

İşte OGM işçi alımı/OGM personel alımı başvuru şartları ve tarihleri!