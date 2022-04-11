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Haberler Yaşam OGM personel alımı başvuru şartları ve tarihleri 2022 İŞKUR: OGM işçi alımı ne zaman yapılacak ve başvurular başladı mı?
Giriş Tarihi: 11.04.2022 06:34 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 06:34

OGM personel alımı başvuru şartları ve tarihleri 2022 İŞKUR: OGM işçi alımı ne zaman yapılacak ve başvurular başladı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin geçici işçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. OGM personel alımı açık iş ilanları İŞKUR üzerinden yayınlanacak olup belirtilen şartları taşıyanlar ilan süresi boyunca başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirebilecek. Bu kapsamda, "OGM personel alımı ne zaman yapılacak? OGM personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?" gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte OGM işçi alımı başvuru şartları, tarihleri ve süreç bilgileri 2022.

OGM personel alımı başvuru şartları ve tarihleri 2022 İŞKUR: OGM işçi alımı ne zaman yapılacak ve başvurular başladı mı?

OGM personel işçi alımı süreç bilgileri başvuruda bulunacak binlerce adayı yakından ilgilendiriyor. İtfaiyeci, aşçı, fidanlık işçileri, bahçıvanlar, işletme elektronik bakımcı gibi pozisyonlar için toplamda 5 bin geçici işçi istihdam edilecek. Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı ilanının yayınlanmasının ardından "OGM işçi alımı ne zaman yapılacak ve başvurular başladı mı?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki; OGM personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ne zaman başlayacak? İşte OGM personel alımı başvuru şartları ve tarihleri 2022 İŞKUR bilgileri.

OGM PERSONEL İŞÇİ ALIMI İŞKUR AÇIK İŞ İLANLARI ŞARTLARI VE TARİHLERİ 2022

OGM 5 bin işçi alımı detayları yayınlandı. Açık iş ilanları başvuruları İŞKUR üzerinden alınacak ve belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını yine İŞKUR üzerinden gerçekleştirebilecek.

İşte OGM işçi alımı/OGM personel alımı başvuru şartları ve tarihleri!

OGM personel alımı başvuru şartları ve tarihleri 2022 İŞKUR: OGM işçi alımı ne zaman yapılacak ve başvurular başladı mı?

OGM PERSONEL ALIMI İLANI YAYINLANDI!

OGM geçici işçi alımının detaylarını paylaştı. Açık iş ilanları 11-15/04/2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak olup ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapacak. OGM işçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü veUygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atamasüreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek.

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OGM personel alımı başvuru şartları ve tarihleri 2022 İŞKUR: OGM işçi alımı ne zaman yapılacak ve başvurular başladı mı?

OGM GENEL ŞARTLAR

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını SerbestçeYapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanunhükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

OGM personel alımı başvuru şartları ve tarihleri 2022 İŞKUR: OGM işçi alımı ne zaman yapılacak ve başvurular başladı mı?

2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasaldüzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşısuçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyekullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtankaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

OGM personel alımı başvuru şartları ve tarihleri 2022 İŞKUR: OGM işçi alımı ne zaman yapılacak ve başvurular başladı mı?

4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlarahaiz olmak,

7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyorolmak,

8.Türkiye İş Kurumu Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyorolmak,

9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir

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