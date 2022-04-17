Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin işçi alımı başvuruları 11-15 Nisan 2022 tarihleri aralığında tamamlandı. Başvuru işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler kura çekimi sonuçlarına çevrildi. Bilindiği üzere; ilan yayımlandığında adayların kura ile belirleneceği açıklanmıştı. Noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek olan isim listesi Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesi ile İŞKUR üzerinden duyurulacak. Peki; OGM personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Tarım ve Orman Bakanlığı OGM işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 OGM personel alımı kura çekimi/sonuçları bilgisi.