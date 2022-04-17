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Haberler Yaşam OGM personel alımı kura çekimi ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı OGM işçi alımı kura sonuçları 2022
Giriş Tarihi: 17.04.2022 13:24 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022 13:24

OGM personel alımı kura çekimi ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı OGM işçi alımı kura sonuçları 2022

Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin işçi alımı başvuruları 11-15 Nisan 2022 tarihleri aralığında tamamlandı. Başvuru işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler kura çekimi sonuçlarına çevrildi. Bilindiği üzere; ilan yayımlandığında adayların kura ile belirleneceği açıklanmıştı. Noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek olan isim listesi Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesi ile İŞKUR üzerinden duyurulacak. Peki; OGM personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Tarım ve Orman Bakanlığı OGM işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 OGM personel alımı kura çekimi/sonuçları bilgisi.

OGM personel alımı kura çekimi ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı OGM işçi alımı kura sonuçları 2022

Tarım ve Orman Bakanlığı OGM bünyesine 5 bin geçici işçi istihdam edileceği duyurulmuş ve bu noktada başvuru işlemleri tamamlanmıştı. Katılımcılar şimdi OGM personel alımı kura çekimi tarihi ile isim listesi sonuçlarını öğrenmek istiyor. OGM işçi alımı kura çekimi noter huzurunda canlı yayında yapılacak ve başvurusu onaylananların isimleri de bu şekilde belli olacak. Peki; OGM personel alımı kura çekimi ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı OGM işçi alımı kura sonuçları 2022!

OGM personel alımı kura çekimi ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı OGM işçi alımı kura sonuçları 2022

OGM PERSONEL İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar adayçağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kurayeri ve tarihi Türkiye İş Kurumu açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğüinternet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır.

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OGM personel alımı kura çekimi ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı OGM işçi alımı kura sonuçları 2022

Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılıtebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılıİş Kanunu uyarınca iki aydır.

OGM personel işçi alımı başvuru sonuçlarına yönelik tarih henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

OGM personel alımı kura çekimi ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı OGM işçi alımı kura sonuçları 2022

OGM GENEL ŞARTLAR

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

OGM personel alımı kura çekimi ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı OGM işçi alımı kura sonuçları 2022

4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,

7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

8.Türkiye İş Kurumu Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

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