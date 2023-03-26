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Haberler Yaşam ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI 2023: Kılavuz yayımlandı! MEB 45 bin öğretmen ataması ne zaman, şartları neler, branş dağılımı nasıl?
Giriş Tarihi: 26.03.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 09:56

ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI 2023: Kılavuz yayımlandı! MEB 45 bin öğretmen ataması ne zaman, şartları neler, branş dağılımı nasıl?

Milli Eğitim Bakanlığı 45 bin öğretmen alımı branş dağılımı, şartları ve kontenjanları yapılan açıklamalar ile birlikte son dakika belli oldu. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğretmen atama 2023 hakkında açıklamalarda bulunduktan sonra öğretmen adaylarında büyük bir heyecan uyanmıştı. Öğretmen alımı ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında sorusu yanıt arıyordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmen alımı takvimi ve kılavuzu yayımladı. Kılavuzda öğretmen ataması şartları belli oldu. Bakan Mahmut Özer'in aktardığına göre yeni öğretmenler ağırlıklı olarak deprem bölgesinde görev alacak. Peki, öğretmen atama kontenjanları nasıl? İşte öğretmen atama kontenjan ve branş dağılımı

ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI 2023: Kılavuz yayımlandı! MEB 45 bin öğretmen ataması ne zaman, şartları neler, branş dağılımı nasıl?

MEB 45 bin öğretmen ataması ne zaman, şartları neler, kontenjanlar nasıl sorusu yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından MEB 45 bin öğretmen ataması 2023 hakkında araştırmalarda bulunmuştu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmen atama kılavuzu 2023'ü yayımladı ve öğretmen alımı takvimini paylaşmış oldu. Peki, öğretmen alımı ne zaman, hangi tarihler arasında, branş dağılımı nasıl? İşte detaylar

ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI 2023: Kılavuz yayımlandı! MEB 45 bin öğretmen ataması ne zaman, şartları neler, branş dağılımı nasıl?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 45 BİN ÖĞRETMEN ADAYINA MÜJDEYİ VERMİŞTİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 45 bin yeni öğretmen atamasının yapılacağını duyurmuş ve detaylarının en kısa sürede paylaşılacağını aktarmıştı.

Beklenen açıklama adaylar ile buluştu!

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ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI 2023: Kılavuz yayımlandı! MEB 45 bin öğretmen ataması ne zaman, şartları neler, branş dağılımı nasıl?

45 BİN YENİ ÖĞRETMEN ATAMA KARARI

Detayları paylaşmadan önce Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şu açıklamalarda bulundu:

"45 bin yeni öğretmen atama kararı; ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız. Eğitim ailemizin her zaman yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum."

ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI 2023: Kılavuz yayımlandı! MEB 45 bin öğretmen ataması ne zaman, şartları neler, branş dağılımı nasıl?

ÖĞRETMEN ATAMALARINDA TARİH BELLİ OLDU!

Bakan Özer, 45 bin yeni öğretmen ataması için ön başvuruların 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınacağını, atamaların 8 Mayıs'ta yapılacağını bildirdi:

"Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak.

ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI 2023: Kılavuz yayımlandı! MEB 45 bin öğretmen ataması ne zaman, şartları neler, branş dağılımı nasıl?

Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alacağız, atama sonuçlarını ise 8 Mayıs'ta açıklayacağız. Öğretmenlerimiz 1 Eylül'den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak. Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

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