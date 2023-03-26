ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI 2023: Kılavuz yayımlandı! MEB 45 bin öğretmen ataması ne zaman, şartları neler, branş dağılımı nasıl?

Milli Eğitim Bakanlığı 45 bin öğretmen alımı branş dağılımı, şartları ve kontenjanları yapılan açıklamalar ile birlikte son dakika belli oldu. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğretmen atama 2023 hakkında açıklamalarda bulunduktan sonra öğretmen adaylarında büyük bir heyecan uyanmıştı. Öğretmen alımı ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında sorusu yanıt arıyordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmen alımı takvimi ve kılavuzu yayımladı. Kılavuzda öğretmen ataması şartları belli oldu. Bakan Mahmut Özer'in aktardığına göre yeni öğretmenler ağırlıklı olarak deprem bölgesinde görev alacak. Peki, öğretmen atama kontenjanları nasıl? İşte öğretmen atama kontenjan ve branş dağılımı