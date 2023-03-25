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Haberler Yaşam Bakan Mahmut Özer son dakika açıkladı: Öğretmen atama kontenjanları 2023 belli oldu! MEB atama takvimi ile 45 bin öğretmen ataması branş dağılımı nasıl, ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 25.03.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023 09:54

Bakan Mahmut Özer son dakika açıkladı: Öğretmen atama kontenjanları 2023 belli oldu! MEB atama takvimi ile 45 bin öğretmen ataması branş dağılımı nasıl, ne zaman yapılacak?

MEB atama takvimi son dakika başlıyor! 45 bin öğretmen ataması için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen öğretmen alımına dair Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ilk açıklama geldi. Ön başvuru ve atama tarihleri belli olurken öğretmen atama kontenjanları da açıklamada yer aldı. Bakan Mahmut Özer'in aktardığına göre yeni öğretmenler ağırlıklı olarak deprem bölgesinde göreve başlayacak. Peki, öğretmen atamaları branş dağılımı nasıl, ne zaman yapılacak? İşte, 45.000 öğretmen atama kontenjanları 2023 ve tüm detaylar…

Bakan Mahmut Özer son dakika açıkladı: Öğretmen atama kontenjanları 2023 belli oldu! MEB atama takvimi ile 45 bin öğretmen ataması branş dağılımı nasıl, ne zaman yapılacak?

Öğretmen ataması branş dağılımı MEB tarafından paylaşıldı. Bakan Mahmut Özer atama yapılacak branşlarda 50 taban puanının esas alınacağını da aktardı. Bu noktada 45 bin öğretmen MEB atama takvimi belli oldu. Takvimde; ön başvuru, sözlü sınav, sonuç ve atama sonuç tarihlerine dair detaylar yer aldı. Öğretmen atama kontenjanları 2023 yılı için belirlendi. Milli Eğitim'den gelen açıklamada bazı branşlar dikkat çekiyor. Peki, öğretmen atamaları ne zaman olacak?

Bakan Mahmut Özer son dakika açıkladı: Öğretmen atama kontenjanları 2023 belli oldu! MEB atama takvimi ile 45 bin öğretmen ataması branş dağılımı nasıl, ne zaman yapılacak?

BAŞKAN ERDOĞAN 45 BİN ÖĞRETMEN ADAYINA MÜJDEYİ VERMİŞTİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 45 bin yeni öğretmen atamasının yapılacağını duyurmuş ve detaylarının en kısa sürede paylaşılacağını aktarmıştı.

Beklenen açıklama adaylar ile buluştu!

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Bakan Mahmut Özer son dakika açıkladı: Öğretmen atama kontenjanları 2023 belli oldu! MEB atama takvimi ile 45 bin öğretmen ataması branş dağılımı nasıl, ne zaman yapılacak?

45 BİN YENİ ÖĞRETMEN ÖĞRETMEN ATAMA KARARI

Detayları paylaşmadan önce Milli eğitim Bakanı Mahmut Özer, şu açıklamalarda bulundu:

"45 bin yeni öğretmen atama kararı; ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız. Eğitim ailemizin her zaman yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum."

Bakan Mahmut Özer son dakika açıkladı: Öğretmen atama kontenjanları 2023 belli oldu! MEB atama takvimi ile 45 bin öğretmen ataması branş dağılımı nasıl, ne zaman yapılacak?

ÖĞRETMEN ATAMALARINDA TARİH BELLİ OLDU!

Bakan Özer, 45 bin yeni öğretmen ataması için ön başvuruların 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınacağını, atamaların 8 Mayıs'ta yapılacağını bildirdi:

Bakan Mahmut Özer son dakika açıkladı: Öğretmen atama kontenjanları 2023 belli oldu! MEB atama takvimi ile 45 bin öğretmen ataması branş dağılımı nasıl, ne zaman yapılacak?

"Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak.

Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alacağız, atama sonuçlarını ise 8 Mayıs'ta açıklayacağız. Öğretmenlerimiz 1 Eylül'den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak. Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

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