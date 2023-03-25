Bakan Mahmut Özer son dakika açıkladı: Öğretmen atama kontenjanları 2023 belli oldu! MEB atama takvimi ile 45 bin öğretmen ataması branş dağılımı nasıl, ne zaman yapılacak?

45 BİN YENİ ÖĞRETMEN ÖĞRETMEN ATAMA KARARI

Detayları paylaşmadan önce Milli eğitim Bakanı Mahmut Özer, şu açıklamalarda bulundu:

"45 bin yeni öğretmen atama kararı; ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız. Eğitim ailemizin her zaman yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum."