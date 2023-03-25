Bakan Mahmut Özer son dakika açıkladı: Öğretmen atama kontenjanları 2023 belli oldu! MEB atama takvimi ile 45 bin öğretmen ataması branş dağılımı nasıl, ne zaman yapılacak?

MEB atama takvimi son dakika başlıyor! 45 bin öğretmen ataması için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen öğretmen alımına dair Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ilk açıklama geldi. Ön başvuru ve atama tarihleri belli olurken öğretmen atama kontenjanları da açıklamada yer aldı. Bakan Mahmut Özer'in aktardığına göre yeni öğretmenler ağırlıklı olarak deprem bölgesinde göreve başlayacak. Peki, öğretmen atamaları branş dağılımı nasıl, ne zaman yapılacak? İşte, 45.000 öğretmen atama kontenjanları 2023 ve tüm detaylar…