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Haberler Yaşam Öğretmen atama mülakat tarihleri 2024: MEB ile 20 bin öğretmen atama mülakatları ne zaman, sözlü sınav yerleri belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 30.05.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 09:59

Öğretmen atama mülakat tarihleri 2024: MEB ile 20 bin öğretmen atama mülakatları ne zaman, sözlü sınav yerleri belli oldu mu?

20 bin öğretmenin atamasında süreç başladı. Ön başvuruların alındığı tarihlerde sona gelinirken adaylar öğretmen atama mülakatları ne zaman, sözlü sınav yerleri açıklandı mı sorularına yanıt arıyor. Kontenjan sayısına göre başvurularını gerçekleştiren adaylar konuyla ilgili bilgileri MEB atama takvimi 2024 ile elde ediyor. Peki; öğretmen atama mülakat tarihleri ne zaman, nasıl yapılacak? İşte, detaylar...

Öğretmen atama mülakat tarihleri 2024: MEB ile 20 bin öğretmen atama mülakatları ne zaman, sözlü sınav yerleri belli oldu mu?

Öğretmen atama mülakatları ne zaman belli oldu. Sözlü sınav yerleri açıklaması ardından mülakat beklenmeye başlayacak. Yüzde 50 oranında etkili olacak atamada süreç yakın mercek altında. 20 bin öğretmen atama takvimi kapsamında şu anda ön başvuru işlemleri tamamlanıyor. İşte, MEB öğretmen atama mülakat tarihleri 2024...

Öğretmen atama mülakat tarihleri 2024: MEB ile 20 bin öğretmen atama mülakatları ne zaman, sözlü sınav yerleri belli oldu mu?

ÖĞRETMEN ATAMA ÖN BAŞVURULARI ALINIYOR!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından açıklanan öğretmen atama takvimi kapsamında ilk adım Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması olacak.

20 Mayıs itibarıyla işlemler başladı.

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Öğretmen atama mülakat tarihleri 2024: MEB ile 20 bin öğretmen atama mülakatları ne zaman, sözlü sınav yerleri belli oldu mu?

ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU EKRANI 2024

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından açıklanan öğretmen atama takvimi kapsamında ilk adım Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması olacak.

20 Mayıs itibarıyla gerçekleşecek işlemler ilkatama.meb.gov.tr üzerinden yürütülecek.

Öğretmen atama mülakat tarihleri 2024: MEB ile 20 bin öğretmen atama mülakatları ne zaman, sözlü sınav yerleri belli oldu mu?

ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 10 Haziran günü yapılacak. Mülakat yerleri sorgulaması ardından mülakatlar 1 Temmuz itibarıyla başlayacak.

Öğretmen atama mülakat tarihleri 2024: MEB ile 20 bin öğretmen atama mülakatları ne zaman, sözlü sınav yerleri belli oldu mu?

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024

20-31 Mayıs: Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması

10 Haziran: Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı

1 Temmuz: Sözlü Sınavların Başlangıcı

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