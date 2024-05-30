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Öğretmen atama mülakat tarihleri 2024: MEB ile 20 bin öğretmen atama mülakatları ne zaman, sözlü sınav yerleri belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 30.05.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
09:59
Öğretmen atama mülakat tarihleri 2024: MEB ile 20 bin öğretmen atama mülakatları ne zaman, sözlü sınav yerleri belli oldu mu?
20 bin öğretmenin atamasında süreç başladı. Ön başvuruların alındığı tarihlerde sona gelinirken adaylar öğretmen atama mülakatları ne zaman, sözlü sınav yerleri açıklandı mı sorularına yanıt arıyor. Kontenjan sayısına göre başvurularını gerçekleştiren adaylar konuyla ilgili bilgileri MEB atama takvimi 2024 ile elde ediyor. Peki; öğretmen atama mülakat tarihleri ne zaman, nasıl yapılacak? İşte, detaylar...