Yeni öğretmen ataması ne zaman, bu yıl mı, hangi tarihte? 2022-2023 öğretmen atama takvimi MEB

KPSS sonuçları 2022 bugün açıklanıyor. KPSS lisans kapsamında gerçekleşen ÖABT sınavına giren öğretmen adayları atama tarihlerini araştırmaya başladı. Puanlarını alan adaylar yeni öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte, bu yıl mı sorularına yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan öğretmen atama takvimi kapsamında süreç adaylar ile paylaşılıyor. 2022-2023 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, belli oldu mu? İşte, MEB ile öğretmenlik kontenjanları ve atama puanları hakkında merak edilenler…