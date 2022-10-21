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Haberler Yaşam Yeni öğretmen ataması ne zaman, bu yıl mı, hangi tarihte? 2022-2023 öğretmen atama takvimi MEB
Giriş Tarihi: 21.10.2022 10:55 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 10:55

Yeni öğretmen ataması ne zaman, bu yıl mı, hangi tarihte? 2022-2023 öğretmen atama takvimi MEB

KPSS sonuçları 2022 bugün açıklanıyor. KPSS lisans kapsamında gerçekleşen ÖABT sınavına giren öğretmen adayları atama tarihlerini araştırmaya başladı. Puanlarını alan adaylar yeni öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte, bu yıl mı sorularına yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan öğretmen atama takvimi kapsamında süreç adaylar ile paylaşılıyor. 2022-2023 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, belli oldu mu? İşte, MEB ile öğretmenlik kontenjanları ve atama puanları hakkında merak edilenler…

Yeni öğretmen ataması ne zaman, bu yıl mı, hangi tarihte? 2022-2023 öğretmen atama takvimi MEB

KPSS öğretmenlik puanını alan adaylar yeni atama tarihleri konusunda araştırmalara başladı. Yeni atamanın ne zaman yapılacağı adayların gündeminde. MEB öğretmen atama takvimi kapsamında en son 20 bin öğretmen ataması gerçekleşti. Bakan Özer, konuyla ilgili olarak yeni atama için yeşil ışık yaktı. Peki, yeni öğretmen atamaları ne zaman, bu yıl mı, hangi tarihte yapılacak? İşte, 2022 – 2023 öğretmen atama tarihleri, puanları ve kontenjanları hakkında tüm bilgiler…

Yeni öğretmen ataması ne zaman, bu yıl mı, hangi tarihte? 2022-2023 öğretmen atama takvimi MEB

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI GERÇEKLEŞTİ!

1 Eylül 2022 tarihinde açıklanan öğretmenlik atama sonuçları sonrası 20 bin öğretmenin ataması gerçekleşti. Bakan Özer konuyla ilgili şunları aktardı:

"Mevcut sistemde hiçbir yıl yok ki son 20 yılda öğretmen ataması olmasın. Mutlaka yeni öğretmen istihdamları da olacak. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı olarak okulöncesi eğitime ağırlık verince, 20 bin öğretmen atamasından 7 bin 503 öğretmenimizi okulöncesinde istihdam ettik. Yani bakanlığın değişen politikaları, önceliklerine göre mutlaka dağılımı farklılaşan öğretmen atamaları gerçekleşecek."

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Yeni öğretmen ataması ne zaman, bu yıl mı, hangi tarihte? 2022-2023 öğretmen atama takvimi MEB

YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Özer'in 20 bin atama sonrası yaptığı açıklama ardından yeni atamalar için yeşil ışık yakıldı. Ancak henüz atama tarihi ile ilgili net bir bilgi gelmedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklama sonrası 2023 için de öğretmen atama takvimi hazırlanması bekleniyor.

Yeni öğretmen ataması ne zaman, bu yıl mı, hangi tarihte? 2022-2023 öğretmen atama takvimi MEB

ÖĞRETMENLİK ATAMA PUANLARI VE KONTENJANLARI

20 bin öğretmenin atandığı süreçte, sözleşmeli öğretmenlik branş kontenjan dağılımı ve taban puanları şöyle açıklanmıştı:

2022 ÖĞRETMEN ATAMA TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Yeni öğretmen ataması ne zaman, bu yıl mı, hangi tarihte? 2022-2023 öğretmen atama takvimi MEB
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