45 BİN Öğretmen atama başvuru ekranı 2023: MEB öğretmen atama takvimi ve başvuru kılavuzu ile öğretmenlik ön başvuru nasıl yapılır? İşte branş dağılımı ve kontenjanlar

Öğretmen atama başvuru ekranı açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı takvimi ile takip edilen süreçte ön başvurular alınmaya başladı. En çok alımın yapılacağı branşlar açıklanırken öncelikli görev yerlerinin deprem bölgesi olacağı da aktarıldı. 45 bin öğretmen ataması ne zaman, branş dağılımı nasıl, kontenjanları kaç soruları yanıt aramaya devam ediyor. Konuya dair Bakan Özer'in açıklamaları da takip ediliyor. Ön başvuru işlemleri Nisan ayına kadar devam edecek. İşte, MEB öğretmen atama takvimi 2023…