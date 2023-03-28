45 BİN Öğretmen atama başvuru ekranı 2023: MEB öğretmen atama takvimi ve başvuru kılavuzu ile öğretmenlik ön başvuru nasıl yapılır? İşte branş dağılımı ve kontenjanlar

MEB öğretmen atama takvimi 2023 paylaşıldı ve ön başvurular alınmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıkarılan takvimde başvurular alınıyor. Başkan Erdoğan'ın açıklaması ardından Bakan Mahmut Özer tarafından detayları aktarılan 45.000 öğretmen alımı ne zaman yapılacak, branş dağılımı ve kontenjanları nasıl soruları yanıt aramaya başlamıştı. Branş listesi de ortaya çıktı. Öğretmen atama başvuru ekranı adaylar için açıldı. Peki, öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? İşte, 45 bin öğretmen atama takvimi ve başvuru kılavuzu…