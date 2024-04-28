Öğretmen atamaları ne zaman başlıyor? MEB 2024 öğretmen atama takvimi ile branş ve kontenjan sorgulama

Öğretmen atama sayıları hakkında da açıklama yapan Bakan Tekin, daha önce 68 bin açık olduğunu söylemesi üzerinde 68 bin atama yapılacağı şeklinde yanlış bir anlaşılma olduğunu aktardı.

"Önümüzdeki hafta, eğer kabine toplantısı olursa o gün açıklamış olacağız. Biz rakamda uzlaştık zaten." diyen Bakan Yusuf Tekin öncelikli çalışma olarak müfredat taslağının askıya çıkacağını aktardı.