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Öğretmen atamaları ne zaman başlıyor? MEB 2024 öğretmen atama takvimi ile branş ve kontenjan sorgulama
Giriş Tarihi: 28.04.2024 21:41
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
21:42
Öğretmen atama takvimi ile belli olacak atama sayısı, branş ve kontenjanları ve tercih tarihleri gündemde. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sayıda uzlaşmaya vardıklarını aktarmıştı. Kabine Toplantısı işaret edilirken öğretmen atamaları ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Peki; MEB ile 2024 öğretmen atama takvimi belli oldu mu, en çok atamalar hangi branştan yapılacak? İşte, son gelişmeler...