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Haberler Yaşam Öğretmen atamaları ne zaman başlıyor? MEB 2024 öğretmen atama takvimi ile branş ve kontenjan sorgulama
Giriş Tarihi: 28.04.2024 21:41 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 21:42

Öğretmen atamaları ne zaman başlıyor? MEB 2024 öğretmen atama takvimi ile branş ve kontenjan sorgulama

Öğretmen atama takvimi ile belli olacak atama sayısı, branş ve kontenjanları ve tercih tarihleri gündemde. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sayıda uzlaşmaya vardıklarını aktarmıştı. Kabine Toplantısı işaret edilirken öğretmen atamaları ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Peki; MEB ile 2024 öğretmen atama takvimi belli oldu mu, en çok atamalar hangi branştan yapılacak? İşte, son gelişmeler...

Öğretmen atamaları ne zaman başlıyor? MEB 2024 öğretmen atama takvimi ile branş ve kontenjan sorgulama

Öğretmen atama takvimi 2024 yılı için takip ediliyor. Bakan Tekin'in aktardığı üzere sıradaki toplantıda görüşülecek konuya dair heyecan dorukta. Adaylar KPSS puanları ile tercih başvurusu yapmayı bekliyor. Öğretmen atamaları son dakika haberleri arasında yakın mercek altına alındı. Peki; MEB öğretmen atama takvimi ne zaman açıklanacak?

Öğretmen atamaları ne zaman başlıyor? MEB 2024 öğretmen atama takvimi ile branş ve kontenjan sorgulama

BAKAN TEKİN AÇIKLADI: SAYIDA UZLAŞTIK!

"Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız." şeklinde açıklama yapan Başkan Erdoğan'ın ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmen atamaları hakkında açıklama geldi.

Bakan Tekin, atanacak öğretmen sayısında uzlaştıklarını aktararak dikkatleri Kabine Toplantısına çevirdi:

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Öğretmen atamaları ne zaman başlıyor? MEB 2024 öğretmen atama takvimi ile branş ve kontenjan sorgulama

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

Bakan Yusuf Tekin, canlı yayında öğretmen ataması hakkında konuştu:

"1 milyon 100 bin öğretmenin yüzde 75'in üzerindeki öğretmeni biz atamışız. Atama da yapacağız zaten, burada problemimiz yok. 2023 KPSS puanı ile ilgili süreci yürütüyoruz. Yani 2023 puanları heba olmayacak."

Öğretmen atamaları ne zaman başlıyor? MEB 2024 öğretmen atama takvimi ile branş ve kontenjan sorgulama

Öğretmen atama sayıları hakkında da açıklama yapan Bakan Tekin, daha önce 68 bin açık olduğunu söylemesi üzerinde 68 bin atama yapılacağı şeklinde yanlış bir anlaşılma olduğunu aktardı.

"Önümüzdeki hafta, eğer kabine toplantısı olursa o gün açıklamış olacağız. Biz rakamda uzlaştık zaten." diyen Bakan Yusuf Tekin öncelikli çalışma olarak müfredat taslağının askıya çıkacağını aktardı.

Öğretmen atamaları ne zaman başlıyor? MEB 2024 öğretmen atama takvimi ile branş ve kontenjan sorgulama

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB ile ortaya çıkacak öğretmen atama takvimi için henüz net bir tarih verilmedi. Bakan Tekin'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız."

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