Haberler Yaşam Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2022 MEB öğretmen atama takvimi ile kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 21.04.2022 11:25 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 11:25

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2022 MEB öğretmen atama takvimi ile kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu?

Milyonların gözü öğretmen atama takvimi ile ilgili MEB'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 29 Mart tarihinde katıldığı bir canlı yayında atamalarla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. "2022 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı ile MEB atama takvimi yayınlandı mı?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Kontenjan ve branş dağılımları için heyecan şimdi dorukta. Peki, MEB atama takvimi ile 2022 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte konuya ilişkin tüm gelişmeler...