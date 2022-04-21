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Haberler Yaşam Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2022 MEB öğretmen atama takvimi ile kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 21.04.2022 11:25 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 11:25

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2022 MEB öğretmen atama takvimi ile kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu?

Milyonların gözü öğretmen atama takvimi ile ilgili MEB'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 29 Mart tarihinde katıldığı bir canlı yayında atamalarla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. "2022 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı ile MEB atama takvimi yayınlandı mı?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Kontenjan ve branş dağılımları için heyecan şimdi dorukta. Peki, MEB atama takvimi ile 2022 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte konuya ilişkin tüm gelişmeler...

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2022 MEB öğretmen atama takvimi ile kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atamaları ile ilgili açıklamada bulunmuş ve "Biz öğretmen istihdamını önemsiyoruz. Açtığımız okulların hepsine öğretmenlerimiz atanacak. 2021 KPSS ataması elbet olacak." Sözleriyle binlerce adayı heyecanlandırmıştı. Bu kapsamda "2022 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı ile MEB atama takvimi yayınlandı mı?" soruları binlerce adayın gündeminde yer almaya devam ediyor. İşte öğretmen atama takvimine ilişkin son durum...

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2022 MEB öğretmen atama takvimi ile kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu?

MÜJDE NİTELİĞİNDE AÇIKLAMA! ÖĞRETMEN ATAMALARI...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 29 Mart tarihinde katıldığı bir canlı yayında atamalar hakkında şunları söyledi;

Biz öğretmen istihdamını önemsiyoruz. Açtığımız okulların hepsine öğretmenlerimiz atanacak. 2021 KPSS ataması elbet olacak.

En fazla ihtiyacı olan okula en fazla ücreti, ödenek aktarımını yaptık. Bizim okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya dair sorunumuz yok.

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Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2022 MEB öğretmen atama takvimi ile kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu?

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Bakan Özer atama müjdesi vermişti. Bu yıl yapılacak öğretmen ataması için çalışmaların devam ettiğini de söyleyen Özer,

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2022 MEB öğretmen atama takvimi ile kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu?

"Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama 'atama olmayacak' spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak" demişti.

Atama takviminin ilerleyen haftalarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından netleşmesi bekleniyor.

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2022 MEB öğretmen atama takvimi ile kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu?

2022 ÖĞRETMEN ATAMASI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Henüz konuyla ilgili bir açıklama bulunmuyor. Ocak ayında yapılan 15 bin öğretmen atamasında an fazla atama 2 bin 175 kişiyle sınıf öğretmenliği alanında oldu.

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