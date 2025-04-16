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Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Gözler MEB'de! 25 bin öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
11:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Bu açıklamalar sonrasında atma bekleyen öğretmen adayları sürece dair gelişmeleri yakından takip ederken "25 bin öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?" sorularına da yanıt aramaya başladı. Peki, MEB 25 bin öğretmen ataması ne zaman? İşte, detaylar...