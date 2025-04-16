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Haberler Yaşam Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Gözler MEB'de! 25 bin öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 10:30 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 11:13

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Gözler MEB'de! 25 bin öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Bu açıklamalar sonrasında atma bekleyen öğretmen adayları sürece dair gelişmeleri yakından takip ederken "25 bin öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?" sorularına da yanıt aramaya başladı. Peki, MEB 25 bin öğretmen ataması ne zaman? İşte, detaylar...

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Gözler MEB’de! 25 bin öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum." açıklamasında bulundu. Yapılan açıklama sonrası binlerce aday atama takvimine odaklandı. 10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplamda 25 bin öğretmen ataması yapılacak. Peki, 25 bin öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte, detaylar...

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Gözler MEB’de! 25 bin öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖĞRETMEN ATAMA AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum" dedi.

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Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Gözler MEB’de! 25 bin öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılında yapılması planlanan öğretmen atamalarına ilişkin henüz takvimi yayımlamadı.

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Gözler MEB’de! 25 bin öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

MEB bünyesine yapılacak sözleşmeli öğretmen alımına dair kılavuzun yakın zaman içinde yayımlanması bekleniyor.

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Gözler MEB’de! 25 bin öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Kılavuzun yayımlanması ile alım yapılacak branşlar da netlik kazanacak.