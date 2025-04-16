Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Gözler MEB’de! 25 bin öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum." açıklamasında bulundu. Yapılan açıklama sonrası binlerce aday atama takvimine odaklandı. 10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplamda 25 bin öğretmen ataması yapılacak. Peki, 25 bin öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte, detaylar...