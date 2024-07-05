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ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ HESAPLAMA EKRANI: Temmuz zammı ile öğretmen ek ders ücreti ne kadar, zam yapılacak mı, kaç TL?
Giriş Tarihi: 05.07.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
15:33
ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ HESAPLAMA EKRANI: Temmuz zammı ile öğretmen ek ders ücreti ne kadar, zam yapılacak mı, kaç TL?
Öğretmen ek ders ücreti ne kadar oldu sorusu memur maaş zammı ile gündeme geldi. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından temmuz memur maaş zammı da netleşti. Öğretmenlerin haftalık ders saatinin dışında girdikleri dersler ek ders olarak geçmektedir. Öğretmen maaşlarının yenilenmesi ile beraber gözler ek ders ücretine çevrildi. Peki öğretmen ek ders ücreti ne kadar? ek ders ücretine zam geldi mi? Ek ders ücreti nasıl hesaplanır? işte detaylar