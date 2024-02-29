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Öğretmen Ekin Sert ile öğrencisi Umut Can öldü! Sürücü hakkında çarpıcı detaylar!
Giriş Tarihi: 29.02.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
12:35
Öğretmen Ekin Sert ile öğrencisi Umut Can öldü! Sürücü hakkında çarpıcı detaylar!
Yürekleri yakan olay Ankara'da yaşandı. Mehmet Can Dandin, kaldırımda yürüyen öğretmen Ekin Sert (31) ve üniversite öğrencisi Umut Can'a (24) otomobiliyle çarptı. Sert ile Can kurtarılamadı. Sürücünün hız sınırı 50 kilometre olan yolda 112 kilometre ile gittiği ve kavşakta ışık ihlali yaptığı ortaya çıktı. Öğretmen eşi Gözde Sert ise "Bu bir cinayet" diye haykırdı…