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Haberler Yaşam Öğretmen Ekin Sert ile öğrencisi Umut Can öldü! Sürücü hakkında çarpıcı detaylar!
Giriş Tarihi: 29.02.2024 12:35 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 12:35

Öğretmen Ekin Sert ile öğrencisi Umut Can öldü! Sürücü hakkında çarpıcı detaylar!

Yürekleri yakan olay Ankara'da yaşandı. Mehmet Can Dandin, kaldırımda yürüyen öğretmen Ekin Sert (31) ve üniversite öğrencisi Umut Can'a (24) otomobiliyle çarptı. Sert ile Can kurtarılamadı. Sürücünün hız sınırı 50 kilometre olan yolda 112 kilometre ile gittiği ve kavşakta ışık ihlali yaptığı ortaya çıktı. Öğretmen eşi Gözde Sert ise "Bu bir cinayet" diye haykırdı…

DHA
Öğretmen Ekin Sert ile öğrencisi Umut Can öldü! Sürücü hakkında çarpıcı detaylar!

Korkunç kaza 25 Şubat akşamı Etimesgut ilçesi 1'inci TBMM Caddesi'nde yaşandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet Can Dandin, kaldırımda yürüyen öğretmen Ekin Sert ve üniversite öğrencisi Umut Can'a çarptı.

Öğretmen Ekin Sert ile öğrencisi Umut Can öldü! Sürücü hakkında çarpıcı detaylar!

Hastaneye kaldırılan ikili kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan sürücü ile yanında bulunan 3 kişi ise kısa sürede gözaltına alındı. Dandin, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Öğretmen Ekin Sert ile öğrencisi Umut Can öldü! Sürücü hakkında çarpıcı detaylar!

YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Sürücü Mehmet Can Dandin'in, kazadan hemen önce bölgedeki bir kavşakta trafiğe tehlikeye sokarak otomobille kırmızı ışıkta geçiş yaparken cep telefonuna yansıyan görüntüsü ortaya çıktı. Hız sınırı 50 kilometre olan kaza yerindeki yolda 112 kilometre hızla gittiği saptandı.

Öğretmen Ekin Sert ile öğrencisi Umut Can öldü! Sürücü hakkında çarpıcı detaylar!

Kaza sırasında alkol veya uyuşturucu alıp almadığının belirlenmesi için sürücüden alınan kan örneği de test için Adli Tıp Kurumu'na yollandı. Talihsiz öğretmenin 1,5 yıllık eşi Gözde Sert, "Eşim inanılmaz dikkatli bir adam olduğu için kaldırımdan başka yerde yürürsem bana sıkıntı yapar.

Öğretmen Ekin Sert ile öğrencisi Umut Can öldü! Sürücü hakkında çarpıcı detaylar!

O kadar dikkat eden bir insandı, kesinlikle yeşil ışık yanmadan karşıdan karşıya geçmeyen bir insandı. Çarpan araç kırmızı ışıkta geçmiş, drift atmışlar gördüğüm kadarıyla. Eşime sol tarafından vurmuş. Bu bir kaza değil.

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