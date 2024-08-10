Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 10.08.2024 11:06 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 11:09

ÖĞRETMEN EŞ DURUMU TAYİN BAŞVURU MEBBİS 2024 || Sözleşmeli öğretmenlerin eş durumu yer değiştirme ne zaman, şartları enler?

Sözleşmeli öğretmen eş durumuna bağlı yer değiştirme başvuru kılavuzu yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen eşlerin aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme takvimini ilan etti. 30 Eylül 2024 itibarıyla 3 yıllık çalışma süresi tamamlanan eşler farklı illerde görev yapan eşleriyle aynı şehirde yer alabilmek adına iller arası yer değiştirme başvurularını gerçekleştirilecek. Başvurular MEBBİS ve personel.meb.gov.tr adresinden alınacak. Peki, öğretmen eş durumuna bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

ÖĞRETMEN EŞ DURUMU TAYİN BAŞVURU MEBBİS 2024 || Sözleşmeli öğretmenlerin eş durumu yer değiştirme ne zaman, şartları enler?

MEB sözleşmeli öğretmen eş durumuna bağlı yer değiştirme takvimini yayımlandı. MEB tarafından yapılan açıklamayla birlikte aile birliği esasına bağlı olarak öğretmenler iller arası yer değiştirme başvurusunda bulanabilecek. MEBBİS ekranından gerçekleştirilecek başvurulara dair detaylar araştırılıyor. Peki, öğretmen eş durumu atama başvurusu ne zaman, şartları neler? İşte detaylar

ÖĞRETMEN EŞ DURUMU TAYİN BAŞVURU MEBBİS 2024 || Sözleşmeli öğretmenlerin eş durumu yer değiştirme ne zaman, şartları enler?

ÖĞRETMEN EŞ DURUMU YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Öğretmen eş durumuna bağlı yer değiştirme başvuruları MEBBİS resmi adresinden Elektronik Başvuru Formu doldurularak 13-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Atama işlemleri 22 Ağustos'ta yapılacak.

Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri 23 Ağustos'tan itibaren olacak.

ÖĞRETMEN EŞ DURUMU YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ÖĞRETMEN EŞ DURUMU TAYİN BAŞVURU MEBBİS 2024 || Sözleşmeli öğretmenlerin eş durumu yer değiştirme ne zaman, şartları enler?

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Bu şekilde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

ÖĞRETMEN EŞ DURUMU TAYİN BAŞVURU MEBBİS 2024 || Sözleşmeli öğretmenlerin eş durumu yer değiştirme ne zaman, şartları enler?

BAŞVURU ŞARTLARI VE GENEL AÇIKLAMALAR
1) Bu duyuru kapsamında;

a) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası doğrultusunda halen sözleşmeli olarak görev yapan,

b) Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atanan; ancak 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini doldurmayan öğretmenlerden her ikisi de bu maddenin (a), her ikisi de (b) veya biri (a) diğeri (b) bentleri kapsamında olan ve farklı illerde görev yapan eşler aynı ilde birleşmek üzere başvuru yapabilecektir.

2) Bu duyuru kapsamında yer değiştirme isteğinde bulunabilmek için 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında en az bir yıl görev yapılmış olması gerekmektedir.

3) Her ikisi de 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir yıllık görev süresini tamamlayan eşlerin, karşılıklı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunmaları zorunludur. Bu durumda olan eşlerden birinin başvuruda bulunmaması halinde diğer eşin başvurusu dikkate alınmayacaktır.

ÖĞRETMEN EŞ DURUMU TAYİN BAŞVURU MEBBİS 2024 || Sözleşmeli öğretmenlerin eş durumu yer değiştirme ne zaman, şartları enler?

4) Eşlerden birinin 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamaması halinde aynı tarih itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlayan diğer eş başvuruda bulunabilecektir.

5) Her ikisi de 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir yıllık görev süresini tamamlayan öğretmenler, eşinin görev yaptığı il için yer değiştirme başvurusunun olumsuz sonuçlanma ihtimaline karşılık aile birlikteliğinin Bakanlığımızca uygun görülen bir ilde sağlanmasını isteyebileceklerdir. Bu durumda her iki öğretmenin de Elektronik Başvuru Formundaki bu seçeneği işaretlemesi gerekmektedir. Başvuruda bulunan eşlerden birinin bu seçeneği işaretlememesi durumunda diğer eşin isteğine ilişkin talep dikkate alınmayacaktır.
6) Çalışma sürelerinin hesabında çeşitli nedenlere (doğum, askerlik v.b.) bağlı olarak sözleşmenin feshedildiği süreler ile aylıksız izinde geçirilen süreler dikkate alınmayacaktır.

7) Birinci maddenin (a) veya (b) bentleri kapsamında öğretmen olarak görev yapan eşlerden birinin 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlayacak olması durumunda her iki eş de bu kapsamda başvuruda bulunamayacaktır.

SON DAKİKA