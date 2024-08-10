Giriş Tarihi: 10.08.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024
11:09
ÖĞRETMEN EŞ DURUMU TAYİN BAŞVURU MEBBİS 2024 || Sözleşmeli öğretmenlerin eş durumu yer değiştirme ne zaman, şartları enler?
Sözleşmeli öğretmen eş durumuna bağlı yer değiştirme başvuru kılavuzu yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen eşlerin aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme takvimini ilan etti. 30 Eylül 2024 itibarıyla 3 yıllık çalışma süresi tamamlanan eşler farklı illerde görev yapan eşleriyle aynı şehirde yer alabilmek adına iller arası yer değiştirme başvurularını gerçekleştirilecek. Başvurular MEBBİS ve personel.meb.gov.tr adresinden alınacak. Peki, öğretmen eş durumuna bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?