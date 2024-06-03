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Öğretmen iller arası yer değiştirme 2024 atama şartları: MEBBİS öğretmen il dışı tayin başvurusu nasıl yapılır, başladı mı?
Giriş Tarihi: 03.06.2024 07:41
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
07:49
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre öğretmen iller arası yer değiştirme 2024 başlıyor. 3-7 Haziran tarihleri arasında alınacak başvuruların ardından atamalar da aynı ay içinde tamamlanacak. Bu noktada öğretmen il dışı tayin başvuru ekranı MEBBİS üzerinden araştırılıyor. Öte yandan atama yapılacak iller de kılavuzla birlikte adayların gündeminde. Peki; öğretmen iller arası yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır? İşte MEB il dışı atama şartları...