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Haberler Yaşam Öğretmen iller arası yer değiştirme 2024 atama şartları: MEBBİS öğretmen il dışı tayin başvurusu nasıl yapılır, başladı mı?
Giriş Tarihi: 03.06.2024 07:41 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 07:49

Öğretmen iller arası yer değiştirme 2024 atama şartları: MEBBİS öğretmen il dışı tayin başvurusu nasıl yapılır, başladı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre öğretmen iller arası yer değiştirme 2024 başlıyor. 3-7 Haziran tarihleri arasında alınacak başvuruların ardından atamalar da aynı ay içinde tamamlanacak. Bu noktada öğretmen il dışı tayin başvuru ekranı MEBBİS üzerinden araştırılıyor. Öte yandan atama yapılacak iller de kılavuzla birlikte adayların gündeminde. Peki; öğretmen iller arası yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır? İşte MEB il dışı atama şartları...

Öğretmen iller arası yer değiştirme 2024 atama şartları: MEBBİS öğretmen il dışı tayin başvurusu nasıl yapılır, başladı mı?

Öğretmen iller arası yer değiştirme 2024 şartları yayımlanan duyuru ile birlikte belli oldu. İl dışı atama başvurusu için gözler MEBBİS ekranlarına dönerken belirlenen 12 il için başvurularını gerçekleştirecekler başvuruların ilk gününde araştırmalara hız kazandırdı. Peki; öğretmen il dışı tayin başvrusu nasıl yapılır, ne zaman?

Öğretmen iller arası yer değiştirme 2024 atama şartları: MEBBİS öğretmen il dışı tayin başvurusu nasıl yapılır, başladı mı?

ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME 2024 DUYURUSU

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından aktarılana göre öğretmen iller arası yer değiştirme başvuruları başlıyor. Duyuruda belirlenen 12 il özelinde tayin isteyecek adaylar MEBBiS profilleri üzerinden işlemlerini yürütüyor.

İşte, şartlar:

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Öğretmen iller arası yer değiştirme 2024 atama şartları: MEBBİS öğretmen il dışı tayin başvurusu nasıl yapılır, başladı mı?

ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN BAŞVURU ŞARTLARI

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1'inci ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

4. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlar bakımından bu bölümün 1'inci ve 2'nci maddesine ek olarak 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak şartları aranacaktır.

Öğretmen iller arası yer değiştirme 2024 atama şartları: MEBBİS öğretmen il dışı tayin başvurusu nasıl yapılır, başladı mı?

ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Bu şekilde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır

Öğretmen iller arası yer değiştirme 2024 atama şartları: MEBBİS öğretmen il dışı tayin başvurusu nasıl yapılır, başladı mı?

ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA NE ZAMAN?

3-7 Haziran arasında alınan başvuruların ataması 11 Haziran itibarıyla yapılacak. Ardından 14 Haziran itibarıyla ilişik kesme işlemlerine başlanacak.

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