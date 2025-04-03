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Giriş Tarihi: 03.04.2025 17:03 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 17:03

NİSAN ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ 2025: Öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak, yeni tarihler belli oldu mu?

Ara tatil sürecinde çevrim içi olarak planlanan yönetici ve öğretmen seminerleri, Ramazan Bayramı nedeniyle iptal edildi. Milli Eğitim Akademisi tarafından illere gönderilen yazıda, Nisan 2025 Mesleki Çalışma Dönemi eğitimlerinin bayram sebebiyle gerçekleşmeyeceği bildirildi.Peki, öğretmen seminerleri ertelendi mi, yeni tarih açıklandı mı?

NİSAN ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ 2025: Öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak, yeni tarihler belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması nedeniyle Nisan 2025 öğretmen seminerlerini iptal etti. Yeni tarih beklenirken MEB duyuruları kontrol ediliyor. Peki, Öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak, yeni tarihler duyuruldu mu?

NİSAN ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ 2025: Öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak, yeni tarihler belli oldu mu?

NİSAN SEMİNERLERİ ERTELENDİ Mİ?
Milli Eğitim Akademisi Başkan Vekili Cevdet Vural'ın imzasını taşıyan "Nisan 2025 Mesleki Çalışma Dönemi" yazısı sonrası nisan seminerler iptal edildi. MEB'e bağlı eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler için uygulanacak olan uzaktan eğitim seminleri Ramazan Bayramı sonrası 2,3,4 Nisan tarihlerinin idari izin kapsamına alınmasından dolayı ertelendi.31 Mart - 4 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan seminerler, Ramazan Bayramı idari izin kararı nedeniyle iptal edildi. Seminerlerin yeni tarihi henüz açıklanmadı, ancak ara tatil sonrasında tarih duyurusunun yapılması bekleniyor.

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NİSAN ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ 2025: Öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak, yeni tarihler belli oldu mu?

ÖĞRETMEN NİSAN SEMİNERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

31 Mart - 4 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan seminerler, Ramazan Bayramı idari izin kararı nedeniyle iptal edildi. Seminerlerin yeni tarihi henüz açıklanmadı, ancak ara tatil sonrasında tarih duyurusunun yapılması bekleniyor.

NİSAN ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ 2025: Öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak, yeni tarihler belli oldu mu?

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİNE KATILIM NASIL SAĞLANIR?
Öğretmen seminerlerine katılım, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen usullere göre gerçekleşir. Genel olarak şu adımları takip etmek gerekir:

1. Seminer Duyurularını Takip Etme

Seminer tarihleri ve içerikleri MEB tarafından duyurulur.

Duyurular MEB'in resmi web sitesi, okul yönetimleri, ve EBA (Eğitim Bilişim Ağı) gibi platformlardan paylaşılır.

2. Seminerin Yüz Yüze veya Online Olup Olmadığını Kontrol Etme

Yüz yüze seminerler: Genellikle öğretmenin görev yaptığı okulda ya da belirlenen bir eğitim kurumunda yapılır.

Online seminerler: EBA veya MEBBİS gibi dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilir.

3. MEBBİS Üzerinden Başvuru ve Takip

Seminerler MEBBİS (Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri) üzerinden takip edilebilir.

Online seminerlerde EBA veya Zoom gibi platformlar kullanılabilir.

4. Katılım ve Devam Şartları

Seminer süresince yoklama alınır ve belirli bir katılım süresini tamamlamak gerekir.

Online seminerlerde, oturuma giriş yapılmalı ve sistemin kayıt alması sağlanmalıdır.

Seminer tamamlandıktan sonra sertifika veya katılım belgesi verilebilir.

5. Seminer Sonrası Değerlendirme

Bazı seminerlerde, anket veya kısa bir değerlendirme testi uygulanabilir.

Tamamlanan seminerler MEBBİS ve EBA kayıtlarına işlenir ve öğretmenin hizmet puanına etki edebilir.