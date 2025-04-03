NİSAN ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ 2025: Öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak, yeni tarihler belli oldu mu?

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİNE KATILIM NASIL SAĞLANIR?

Öğretmen seminerlerine katılım, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen usullere göre gerçekleşir. Genel olarak şu adımları takip etmek gerekir:

1. Seminer Duyurularını Takip Etme

Seminer tarihleri ve içerikleri MEB tarafından duyurulur.

Duyurular MEB'in resmi web sitesi, okul yönetimleri, ve EBA (Eğitim Bilişim Ağı) gibi platformlardan paylaşılır.

2. Seminerin Yüz Yüze veya Online Olup Olmadığını Kontrol Etme

Yüz yüze seminerler: Genellikle öğretmenin görev yaptığı okulda ya da belirlenen bir eğitim kurumunda yapılır.

Online seminerler: EBA veya MEBBİS gibi dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilir.

3. MEBBİS Üzerinden Başvuru ve Takip

Seminerler MEBBİS (Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri) üzerinden takip edilebilir.

Online seminerlerde EBA veya Zoom gibi platformlar kullanılabilir.

4. Katılım ve Devam Şartları

Seminer süresince yoklama alınır ve belirli bir katılım süresini tamamlamak gerekir.

Online seminerlerde, oturuma giriş yapılmalı ve sistemin kayıt alması sağlanmalıdır.

Seminer tamamlandıktan sonra sertifika veya katılım belgesi verilebilir.

5. Seminer Sonrası Değerlendirme

Bazı seminerlerde, anket veya kısa bir değerlendirme testi uygulanabilir.

Tamamlanan seminerler MEBBİS ve EBA kayıtlarına işlenir ve öğretmenin hizmet puanına etki edebilir.