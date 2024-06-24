Haberler
Yaşam
ÖĞRETMEN SEMİNER SAATLERİ 2024 || Öğretmen seminerleri (Mesleki çalışma programı) saat kaçta başlıyor ve bitiyor, nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 24.06.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
09:37
Öğretmen seminer saatleri araştırılıyor. 7 gün sürecek yüz yüze mesleki çalışma programına ilişkin detaylar belli oldu. 20-28 Haziran tarihleri arasında yaklaşık 720 bin öğretmen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredatla ilgili incelemeler yapacak. Öğretmenler seminerlere bulundukları illerden katılabilecek. Peki; öğretmen seminerleri ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç saat sürecek? İşte Öğretmen Mesleki Çalışma Seminer yerleri sorgulama ekranı ve tüm detaylar…