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Haberler Yaşam ÖĞRETMEN SEMİNER SAATLERİ 2024 || Öğretmen seminerleri (Mesleki çalışma programı) saat kaçta başlıyor ve bitiyor, nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 24.06.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 09:37

ÖĞRETMEN SEMİNER SAATLERİ 2024 || Öğretmen seminerleri (Mesleki çalışma programı) saat kaçta başlıyor ve bitiyor, nasıl sorgulanır?

Öğretmen seminer saatleri araştırılıyor. 7 gün sürecek yüz yüze mesleki çalışma programına ilişkin detaylar belli oldu. 20-28 Haziran tarihleri arasında yaklaşık 720 bin öğretmen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredatla ilgili incelemeler yapacak. Öğretmenler seminerlere bulundukları illerden katılabilecek. Peki; öğretmen seminerleri ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç saat sürecek? İşte Öğretmen Mesleki Çalışma Seminer yerleri sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

ÖĞRETMEN SEMİNER SAATLERİ 2024 || Öğretmen seminerleri Mesleki çalışma programı saat kaçta başlıyor ve bitiyor, nasıl sorgulanır?

Okullarda 2023-2024 eğitim öğretim yılı, 14 Haziran Cuma günü sona erdi. Okulların kapanmasının ardından binlerce öğretmenin gündeminde "Öğretmen seminerleri ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?" soruları yerini aldı. Haziran ayında gerçekleşecek mesleki çalışma programına bulundukları illerden katılma imkanı verilen öğretmenler yedi gün boyunca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin incelenmesini yapacak. Peki; Öğretmen seminerleri ne zaman, saat kaçta? İşte MEB ile öğretmen seminer yeri ve saatleri sorgulama ve diğer detaylar…

ÖĞRETMEN SEMİNER SAATLERİ 2024 || Öğretmen seminerleri Mesleki çalışma programı saat kaçta başlıyor ve bitiyor, nasıl sorgulanır?

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?

Öğretmenler, Kurban Bayramı tatilinin sonrası 24-28 Haziran'da mesleki çalışma programlarına katılacak. Seminerler yüz yüze yapılacak.

Alanında öğretim programı değişikliği olmayan öğretmenlerimiz ise idari izin verilmesi durumunda Ek-1 form çalışmalarını 24-25 Haziran 2024 tarihlerinde, genel müdürlükler bazında kendilerine verilen konularda yapacakları çalışmaları ise 26-27 Haziran 2024 tarihlerinde 2 gün olacak şekilde yapacaklardır.

Görev yaptığı okul dışında mesleki çalışmasını tamamlayan öğretmenlerin mesleki çalışmaya katılım durumları kadrolarının bulunduğu okula yazılı olarak bildirilecektir.

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ÖĞRETMEN SEMİNER SAATLERİ 2024 || Öğretmen seminerleri Mesleki çalışma programı saat kaçta başlıyor ve bitiyor, nasıl sorgulanır?

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ SAAT KAÇTA?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğretmen seminer saatleriyle ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak seminer çalışmasının 09.00 - 13.00 saatleri arasında yapılması bekleniyor.

Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

ÖĞRETMEN SEMİNER SAATLERİ 2024 || Öğretmen seminerleri Mesleki çalışma programı saat kaçta başlıyor ve bitiyor, nasıl sorgulanır?

ÖĞRETMEN SEMİNER YERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Öğretmenler, haziran dönemi mesleki çalışmalara isterlerse görev yaptıkları illerde, isterlerse tercih edecekleri herhangi bir ilde katılabilecek. Öğretmen seminer yerleri için "veri.meb.gov.tr" adresinden başvuruda bulunmaları yeterli olacak. MEB öğretmen seminerleri yüz yüze düzenlenecek. Öğretmen seminer yerleri meb.gov.tr adresinden Bakanlıkça duyurulacak.

ÖĞRETMEN SEMİNER YERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ÖĞRETMEN SEMİNER SAATLERİ 2024 || Öğretmen seminerleri Mesleki çalışma programı saat kaçta başlıyor ve bitiyor, nasıl sorgulanır?

ĞRETMEN SEMİNERLERİ KAÇ GÜN 2024?
Bayram sonrası idari tatil olması nedeniyle program, 5 günde uygulanacak. İki gün ortak metnin incelemesi, 2 gün programı değişen öğretmenlerin zümre şeklinde program incelemesi, bir gün de kurul komisyon çalışmaları yapılacak. Öğretmenler, inceleme raporlarını "veri.meb.gov.tr" üzerinden yükleyerek Bakanlığa ulaştıracak. Bu inceleme görevi neticesinde öğretmenlerin program farkındalığının artırılması ve öğretmen eğitimlerine ön hazırlık yapmaları amaçlanıyor.

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