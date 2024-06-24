ÖĞRETMEN SEMİNER SAATLERİ 2024 || Öğretmen seminerleri (Mesleki çalışma programı) saat kaçta başlıyor ve bitiyor, nasıl sorgulanır?

Okullarda 2023-2024 eğitim öğretim yılı, 14 Haziran Cuma günü sona erdi. Okulların kapanmasının ardından binlerce öğretmenin gündeminde "Öğretmen seminerleri ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?" soruları yerini aldı. Haziran ayında gerçekleşecek mesleki çalışma programına bulundukları illerden katılma imkanı verilen öğretmenler yedi gün boyunca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin incelenmesini yapacak. Peki; Öğretmen seminerleri ne zaman, saat kaçta? İşte MEB ile öğretmen seminer yeri ve saatleri sorgulama ve diğer detaylar…