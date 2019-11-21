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  • Öğretmenler Günü şiirleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri ve mesajları ve sözleri!

şiirleri: ve mesajları ve sözleri!

Aydınlık bir gelecek inşa eden öğretmenlerimizin için geri sayım başladı. Bu anlam dolu günde öğrenciler en güzel 2,3 ve 4 kıtalık şiirleri kürsüde okuyacak ve öğretmenlerine en güzel mesajları atacaklar. Hem hediye hem güzel sözlerle bugünde öğretmenlerinin yanında olmak isteyen öğrenciler Öğretmenler Günü şiirlerine ve sözlerine bakmaya başladı. Bu günün anlam ve önemi kapsamında pek çok etkinlik düzenlenecek. 24 Kasım'ın yaklaşmasıyla birlikte, bu güne özel şiir araştırmaları da bilindiği üzere hız kazandı. Haberimizde, 24 Kasım ve mesajlarına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 21.11.2019 16:26 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 16:28
Öğretmenler Günü şiirleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri ve mesajları!

Öğretmenler Günü şiirleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri ve mesajları!

'ne geri sayım sürerken öğrenciler en güzel şiirleri ve mesajları araştırmaya başladı. Büyük fedakarlıklarla ellerinden gelen tüm bilgi birikimini öğrencileri için harcayan öğretmenler, 24 Kasım tarihinde öğrencileri tarafından unutulmuyor. Ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere hediyeler veriliyor ve aynı zamanda şiirler okunuyor. Haberimizde, 24 Kasım ve mesajlarına erişebilirsiniz…

Öğretmenler Günü şiirleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri ve mesajları!

Öğretmenler Günü şiirleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri ve mesajları!

ANA GİBİ, BABA GİBİ

Öğretmenim bilir misin
Seni nasıl sevdiğimi?
Sorsan bana nerde yerin
Gösteririm ben kalbimi

Ana değil, ana gibi;
Baba değil, baba gibi
Öğretmenim ben de sevgin
Can içinde bir can gibi…

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Öğretmenler Günü şiirleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri ve mesajları!

Öğretmenler Günü şiirleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri ve mesajları!

Öğretmenler Günü

Bir gün sizleri anlatmaya yetmez,
Sizin sevginiz asırlarca geçmez,
Hayatım sayfa sayfa eseriniz,
Nasıl unuturuz anıları biz.

Öğretmenim gününüz kutlu olsun,
Öğrendikçe bu millet mutlu olsun,
Defter, kitap, kalemler neye yarar,
Siz olmazsanız yetişmez dimağlar.

O zaman; devlet millet seni anar,
Çünkü her makamda bir öğrencin var.
Cumhurbaşkanı senin talebendir,
Başbakan hesabı senden öğrenir.

Yıllar geçmiş bir zat elinizi öper,
Ben Milli Eğitim Bakanıyım der.
Sizleri yazarken titrer ellerim,
Sanki gene imtihanda gibiyim.

Hatalı yazdıysam özür dilerim,
Satırlarda sınırlanmaz bu sevgim.
sonbahara rastlar,
Yapraklar döküldükçe sevginiz artar.

Gönlünüz ikinci baharı yaşar,
Tarih böyle mutlu günlerde dolar.
Öğretmenim, gününüz kutlu olsun,
Öğrendikçe bu millet mutlu olsun...

Muhittin YEGÜL

Öğretmenler Günü şiirleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri ve mesajları!

Öğretmenler Günü şiirleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri ve mesajları!

ÖĞRETMENİN ÖYKÜSÜ

Ben, köy öğretmeniyim,
Dağ başında bulutların altında.
Toprak kokar ellerim,
Pantolonumda çamur lekesi var.
Pis değil ki, vatan toprağı kokar,
Kars'tan Edirne'ye kadar.
Geceleri mum yakarım odamda,
Yarın dokuz Ekim,
Köyde bayram var.
On beş kız, yirmi erkek kaydettim.
Tüm anadolu'ya selamları var.
Henüz kara tahtam yok,
İlk harfleri tanelerle yazdırttım.
Aydınlık A'dan başlayacak

Öğretmenler Günü şiirleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri ve mesajları!

Öğretmenler Günü şiirleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri ve mesajları!

ÖĞRETMEN

Dosttur o çalışanla, dosttur o yarışanla
Yarınlara el ele beraber koşanlarla,
Mutludur o, simsiyah saçları olmuşsa ak,
Dünden daha güçlüdür uyanırken her sabah.

Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren
Odur hep geleceğe güvenle gülümseyen.
Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan.
Odur eli öpülen, odur fedakâr insan.

Sarsılmaz bir inançla görevini sevmekte,
Ömrünü adamıştır milletine hizmette.
Ruhlara şekil veren, kafaları besleyen
Uygarlığa yürürken en öndedir öğretmen.

Öğretmenler Günü şiirleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri ve mesajları!

Öğretmenler Günü şiirleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri ve mesajları!

BİRİCİK ÖĞRETMENİM

Öpmek istiyorum hep o şefkatli elleri.
Yerimde sayıyordum alıp geçtin ileri.
Bana hep sen öğrettin o güzel bilgileri.
Benim bilgi kaynağım, sevgili öğretmenim.

Hep okulda geçirsem günleri, geceleri,
Daha erken öğrensem harfleri, heceleri.
Sende saklı bulunan o güzel bilgileri,
Ben de almak isterim biricik öğretmenim.

İstemez oldum artık vefasız geceleri.
Hep sınıfımda olsam, okusam heceleri.
Atamın önerdiği olmam istenen yeri,
Bana sen hazırladın biricik öğretmenim.

Öğretmenler Günü şiirleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri ve mesajları!

Öğretmenler Günü şiirleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri ve mesajları!

ÖĞRETMENİM

Okumayı yazmayı,
Sayıları saymayı,
Güzel resim yapmayı,
Sensin bana öğreten.

Büyükleri saymayı,
Küçükleri sevmeyi,
Yurduma hizmet etmeyi,
Sensin bana öğreten.

Kasabamı, köyümü,
Vatanımı, yurdumu,
Milletimi, soyumu,
Sensin bana öğreten.

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