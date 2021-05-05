Bize düşen onlara düşen bu hakkı teslim etmek için daha çok çalışmak. Uzun yıllar boyunca AK Parti döneminde 40 bin atama yapıldı. Bu sene salgın koşulları nedeniyle 20 bin ile sınırlı kaldı. Bunun artması noktasında arzumuz ve başvurumuz var. Bu talepler devam ediyor. Bütçe imkanları çerçevesinde ne yapılabilirse yapacağız."