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Haberler Yaşam Öğretmenler için ek atama yapılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan “Ek atama olacak mı?” sorusuna yanıt geldi!
Giriş Tarihi: 05.05.2021 10:00 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 11:03

yapılacak mı? Milli Eğitim Bakanı ’tan “?” sorusuna yanıt geldi!

Milli Eğitim Bakanı , ek atamalar hakkında açıklamalarda bulundu. Bilindiği üzere; 20 bin öğretmen atamasına ilişkin süreç devam ederken gözler yeni atama kararı için 'e çevrildi. Bakan Ziya Selçuk, yaptığı açıklamalarda "?" sorusunun yanıtına da açıklık getirdi. Bu kapsamda; hakkında sorgulamalar da tekrar gündeme gelmiş oldu. Bu bakımdan; yapılacak mı? MEB ile sözleşmeli öğretmen atamaları son gelişmeler ve Bakan Ziya Selçuk'un açıklamaları!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan “Ek atama olacak mı?” sorusuna yanıt geldi! Öğretmenler için ek atama yapılacak mı?

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin süreç devam ederken ek hakkında Milli Eğitim Bakanı , önemli açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda; atanamayan adaylar ek atama süreci hakkında yapılan son değerlendirmeleri öğrenmek istiyor. Bunların yanı sıra; engelli öğretmen atamalarına karşı konuşan Bakan Selçuk, "Engelli öğretmenlerin atanmaları konusunda çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor." ifadelerini kullandı. Bu kapsamda; ? yapılacak mı? İşte Bakan Ziya Selçuk'un açıklamaları!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan “Ek atama olacak mı?” sorusuna yanıt geldi! Öğretmenler için ek atama yapılacak mı?

ÖĞRETMEN EK ATAMALARI OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı , Akşam Tv'de canlı yayında açıklamalarda bulundu. Engelli öğretmen atamalarına ilişkin konuşan Bakan Selçuk, "Engelli öğretmenlerin atanmaları konusunda çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor." ifadelerini kullandı.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan “Ek atama olacak mı?” sorusuna yanıt geldi! Öğretmenler için ek atama yapılacak mı?

AK Parti döneminde 40 bin atama yapıldığını belirten Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan “Ek atama olacak mı?” sorusuna yanıt geldi! Öğretmenler için ek atama yapılacak mı?

Bize düşen onlara düşen bu hakkı teslim etmek için daha çok çalışmak. Uzun yıllar boyunca AK Parti döneminde 40 bin atama yapıldı. Bu sene salgın koşulları nedeniyle 20 bin ile sınırlı kaldı. Bunun artması noktasında arzumuz ve başvurumuz var. Bu talepler devam ediyor. Bütçe imkanları çerçevesinde ne yapılabilirse yapacağız."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan “Ek atama olacak mı?” sorusuna yanıt geldi! Öğretmenler için ek atama yapılacak mı?

İL DIŞI TAYİNLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı , il dışı tayinlere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

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