Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ek atamalar hakkında açıklamalarda bulundu. Bilindiği üzere; 20 bin öğretmen atamasına ilişkin süreç devam ederken gözler yeni atama kararı için MEB'e çevrildi. Bakan Ziya Selçuk, yaptığı açıklamalarda "Ek atama olacak mı?" sorusunun yanıtına da açıklık getirdi. Bu kapsamda; öğretmen atamaları hakkında sorgulamalar da tekrar gündeme gelmiş oldu. Bu bakımdan; öğretmenler için ek atama yapılacak mı? MEB ile sözleşmeli öğretmen atamaları son gelişmeler ve Bakan Ziya Selçuk'un açıklamaları!