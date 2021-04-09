Öğretmenlere ne zaman aşı yapılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmenlere koronavirüs aşısı açıklaması geldi!

"PEYDERPEY AŞILAMALAR YAPILIYOR, BİR PROBLEM YOK"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin aşılanması konusuna değinerek, şunları aktardı:
"Öğretmenlerle ilgili ilk önce köy okullarından başlamak üzere öğretmenlerimizin yüzde 10'u, Kovid-19 geçirenler hariç aşılandı, ikinci aşıları da devam ediyor. Bir milyon 259 bin öğretmenin öncelikli olarak köy okullarından başlamak üzere tanımladığımız öğretmenler var. Peyderpey aşılamalar yapılıyor, bir problem yok. Bazen aşıların gelmesinde gecikmeler olduğu için bu öğretmenlerimizin aşılanmasına da yansıyor.