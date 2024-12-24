ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI KILAVUZU 2024 || Uzman öğretmen ve başöğretmenlik başvurusu ne zaman, nasıl başvurulur?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Kılavuzunu yayınlandı. Böylece uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru tarihleri belli oldu. Uzman öğretmenlik için başvuru yapacak adayların, 30 Nisan 2025 itibarıyla öğretmenlikte en az 10 yıl görev yapmış olmaları gerekiyor. Aynı süre şartı, başöğretmenlik eğitim programına başvuru yapacaklar için de geçerli. Peki; MEB Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimi başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılır? İşte, detaylar...