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Haberler Yaşam ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI KILAVUZU 2024 || Uzman öğretmen ve başöğretmenlik başvurusu ne zaman, nasıl başvurulur?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 11:05 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 11:05

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI KILAVUZU 2024 || Uzman öğretmen ve başöğretmenlik başvurusu ne zaman, nasıl başvurulur?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik ünvan başvuru süreci doğrultusunda hazırlanan "2024 Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Kılavuzu"nu yayımladı. Yayınlanan takvime göre başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik 2025 başvuru tarihleri belli olurken, başvurular MEBBİS (https://mebbis.meb.gov.tr) sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Uzaktan eğitim yöntemiyle alınacak olan eğitimler, ÖBA (https://www.oba.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, uzman öğretmen ve başöğretmenlik ünvan başvuruları ne zaman, şartları neler? İşte, öğretmenlik kariyer basamakları kılavuzu ve tüm detaylar...

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI KILAVUZU 2024 || Uzman öğretmen ve başöğretmenlik başvurusu ne zaman, nasıl başvurulur?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Kılavuzunu yayınlandı. Böylece uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru tarihleri belli oldu. Uzman öğretmenlik için başvuru yapacak adayların, 30 Nisan 2025 itibarıyla öğretmenlikte en az 10 yıl görev yapmış olmaları gerekiyor. Aynı süre şartı, başöğretmenlik eğitim programına başvuru yapacaklar için de geçerli. Peki; MEB Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimi başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılır? İşte, detaylar...

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI KILAVUZU 2024 || Uzman öğretmen ve başöğretmenlik başvurusu ne zaman, nasıl başvurulur?

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI EĞİTİMİ KILAVUZU YAYIMLANDI!

Millî Eğitim Bakanlığınca, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan "2024 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz" yayımlandı.

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ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI KILAVUZU 2024 || Uzman öğretmen ve başöğretmenlik başvurusu ne zaman, nasıl başvurulur?

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler, eğitim programına https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden 25 Aralık 2024 – 1 Ocak 2025 tarihleri arasında başvuruda bulunacaklardır.

Süresi içinde başvuru yapmayanlar 20 Ocak 2025 - 27 Ocak 2025 tarihleri arasında ek başvuruda bulunabileceklerdir.

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI KILAVUZU 2024 || Uzman öğretmen ve başöğretmenlik başvurusu ne zaman, nasıl başvurulur?

UZMAN ÖĞRETMENLİK 2025 KILAVUZU

Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı sertifikaları, 27 Aralık 2024'ten itibaren düzenlenecek. Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı verilenler, sertifikalarının düzenlendiği tarihten itibaren ünvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanacak.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Kılavuzu için tıklayınız

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI KILAVUZU 2024 || Uzman öğretmen ve başöğretmenlik başvurusu ne zaman, nasıl başvurulur?

Bakanlık dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenlerden eğitim programına başvuruda bulunacakların başvuruları, görev yaptıkları kurumlar tarafından yapılacak planlama doğrultusunda alınacaktır. Eğitim programına başvuruda bulunanların şartları taşıyıp taşımadıkları, görev yaptıkları kurumlarca tespit edilerek şartları taşıyanların listesi EK-2 takvim doğrultusunda Bakanlığa gönderilecektir.

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