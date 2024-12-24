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ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI KILAVUZU 2024 || Uzman öğretmen ve başöğretmenlik başvurusu ne zaman, nasıl başvurulur?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
11:05
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik ünvan başvuru süreci doğrultusunda hazırlanan "2024 Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Kılavuzu"nu yayımladı. Yayınlanan takvime göre başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik 2025 başvuru tarihleri belli olurken, başvurular MEBBİS (https://mebbis.meb.gov.tr) sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Uzaktan eğitim yöntemiyle alınacak olan eğitimler, ÖBA (https://www.oba.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, uzman öğretmen ve başöğretmenlik ünvan başvuruları ne zaman, şartları neler? İşte, öğretmenlik kariyer basamakları kılavuzu ve tüm detaylar...