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Giriş Tarihi: 28.05.2024 10:47 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 10:47

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ 2024: Öğretmenlik meslek kanunu maddeleri ne, ne zaman Meclis'te, zorunlu rotasyon var mı?

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili son dakika haberleri takip ediliyor. Zorunlu rotasyon olup olmayacağı kanun paketinin en merak edilen sorularından oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişime gidileceği açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kanunun Meclis'e gideceğini duyurdu. Binlerce öğretmenin gözü kulağı Öğretmen Meslek Kanunu maddelerine ve Meclis'e gideceği tarihe çevrildi. Peki Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek? Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri neler? Zorunlu rotasyon uygulanacak mı? İşte detaylar...

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ 2024: Öğretmenlik meslek kanunu maddeleri ne, ne zaman Meclis’te, zorunlu rotasyon var mı?

Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis'e geldi mi, maddeleri neler sorusu araştırılıyor. Zorunlu rotasyon, akademi desteği, KPSS gibi birçok konuda yenilik barından kanun bekleniyor. Son yaşanan gelişmelerle öğretmenlerin yakından takip ettiği kanunun Meclis'te görüşülmesi bekleniyor. Öğretmenlere yönelik şiddet, halk ve sorumluluklar gibi birçok konuyu içinde barındıran düzenleme araştırılıyor. İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu detayları

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ 2024: Öğretmenlik meslek kanunu maddeleri ne, ne zaman Meclis’te, zorunlu rotasyon var mı?

ÖĞRETMEN MESLEK KANUNU MECLİS'E GELDİ Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere uygulanan şiddete karşı yeni tedbirlerin yer aldığı taslağında 'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun gelecek hafta TBMM gündemine geleceğini ifade etmişti. Şimdi gözler Meclis'e çevrildi. Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlemesinin bu hafta Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.
"Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin çalışmaların" sorulduğu Tekin, şunları kaydetti:
"Öğretmenlere karşı uygulanan şiddetin cezasını artırmaya yönelik maddelerin de yer aldığı öğretmenlik meslek kanunu haftaya Meclis'e gelecek. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Külliye çalışmaları sona erdi. Önümüzdeki hafta Meclis'te eğitim komisyonuna gelir. Süreç bitti, önümüzdeki hafta Meclis'te eğitim komisyonunda tamamlanır. Külliye'deki ilgili kurullarla koordinasyon toplantımızı Cevdet Bey ile yaptık. Redaksiyonunu yapıyoruz. Grup Başkanı imza sürecini takip edecek."

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ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ 2024: Öğretmenlik meslek kanunu maddeleri ne, ne zaman Meclis’te, zorunlu rotasyon var mı?

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ NELER?
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleri ile kariyer basamaklarında ilerlemelerini düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Kanun, eğitim ve öğretim hizmetlerini yürüten öğretmenleri kapsar.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğretmenlik Mesleği
Öğretmenlik
MADDE 3 – (1) Öğretmenlik, eğitim ve öğretim ile bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini, Türk Millî Eğitiminin amaçları ve temel ilkeleri ile öğretmenlik mesleği etik ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdür.
(2) Öğretmenlerin çalışma şartları, eğitimde kalitenin yükseltilmesi için belirlenen amaçları gerçekleştirmek üzere düzenlenir.
(3) Öğretmenlik mesleğine hazırlık; genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon/öğretmenlik meslek bilgisi ile sağlanır.
(4) Öğretmenlik mesleği; aday öğretmenlik döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılır.
Öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ 2024: Öğretmenlik meslek kanunu maddeleri ne, ne zaman Meclis’te, zorunlu rotasyon var mı?

MADDE 4 – (1) Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon/öğretmenlik meslek bilgisi bakımından aranacak nitelikler Millî Eğitim Bakanlığınca tespit olunur.
(2) Öğretmenler, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarından ve bunlara denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından seçilir.

Aday öğretmenlik
MADDE 5 – (1) Özel mevzuatında yer alan hükümler saklı kalmak üzere, aday öğretmenliğe atanabilmek için 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak, yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından mezun olma, 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olma ve Millî Eğitim Bakanlığınca ve/veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olma şartları aranır.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ 2024: Öğretmenlik meslek kanunu maddeleri ne, ne zaman Meclis’te, zorunlu rotasyon var mı?

(2) Adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz. Bu süre içinde, zorunlu hâller dışında aday öğretmenlerin görev yeri değiştirilemez.
(3) Aday öğretmenler, eğitim ve uygulamadan oluşan Aday Öğretmen Yetiştirme Programına tabi tutulur. Aday öğretmenlerden adaylık süreci sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarılı olanlar öğretmenliğe atanır.
(4) Aday öğretmenlerden;
a) Atanma niteliklerinden herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların,
b) Adaylık süresi içinde atanma şartlarından herhangi birini kaybedenlerin,
c) Adaylık sürecinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların,
ç) Aday öğretmenler için öngörülen Aday Öğretmen Yetiştirme Programına mazeretsiz olarak katılmayanlar ile bu program sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmede başarısız olanların, görevine son verilir ve bunlar üç yıl süreyle öğretmenlik mesleğine alınmaz.
(5) Dördüncü fıkranın (ç) bendi kapsamında görevlerine son verilmesi gerekenlerden aday öğretmenliğe başlamadan önce 657 sayılı Kanuna göre memurlukta adaylığı kaldırılarak asıl memurluğa atanmış olanlar, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur unvanlı kadroya atanır.
(6) Aday öğretmenlerin adaylık sürecinde yetiştirilmelerine esas Aday Öğretmen Yetiştirme Programı ve Adaylık Değerlendirme Komisyonunun oluşumu ile aday öğretmenlik sürecine ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
Öğretmenlik kariyer basamakları
MADDE 6 – (1) Aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunanlardan;
a) Mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak üzere düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olan,
b) Mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış olan,[4]
c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan,
öğretmenler uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilir. Uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınavda başarılı olanlara uzman öğretmen sertifikası düzenlenir.

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