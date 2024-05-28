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ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ 2024: Öğretmenlik meslek kanunu maddeleri ne, ne zaman Meclis'te, zorunlu rotasyon var mı?
Giriş Tarihi: 28.05.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
10:47
ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ 2024: Öğretmenlik meslek kanunu maddeleri ne, ne zaman Meclis'te, zorunlu rotasyon var mı?
Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili son dakika haberleri takip ediliyor. Zorunlu rotasyon olup olmayacağı kanun paketinin en merak edilen sorularından oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişime gidileceği açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kanunun Meclis'e gideceğini duyurdu. Binlerce öğretmenin gözü kulağı Öğretmen Meslek Kanunu maddelerine ve Meclis'e gideceği tarihe çevrildi. Peki Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek? Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri neler? Zorunlu rotasyon uygulanacak mı? İşte detaylar...