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ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ 2024: MEB ile Öğretmenlere Meslek Kanunu kabul edildi mi, zorunlu rotasyon olacak mı?
Giriş Tarihi: 31.05.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
16:46
ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ 2024: MEB ile Öğretmenlere Meslek Kanunu kabul edildi mi, zorunlu rotasyon olacak mı?
Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Yeni kanunun en çok konuşulan maddesi zorunlu rotasyon oldu.. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerinde değişime gidileceği açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kanundaki değişimin Meclis'e gideceğini duyurdu. Binlerce öğretmenin gözü kulağı Öğretmen Meslek Kanunu maddelerine ve Meclis'e gideceği tarihe çevrildi. Peki Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek? Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri neler? Zorunlu rotasyon uygulanacak mı? İşte detaylar...