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Okul servis ücretleri ne kadar oldu? 2024 Temmuz zammı ile yeni dönemde kısa ve uzun mesafe okul servis ücretleri aylık kaç TL?
Giriş Tarihi: 25.07.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
16:48
Okul servis ücretleri ne kadar oldu? 2024 Temmuz zammı ile yeni dönemde kısa ve uzun mesafe okul servis ücretleri aylık kaç TL?
İBB'nin UKOME toplantısında verilen yüzde 13'lük toplu taşıma zammı kararıyla birlikte okul servislerinin aylık ücretleri de artış gösterdi. Veliler yeni dönemde okul servislerine ödeyecekleri rakamı öğrenmek için okul servis ücretleri ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2024 Temmuz zammı ile kısa ve uzun mesafe okul servis ücretleri aylık kaç TL?