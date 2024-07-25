Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Okul servis ücretleri ne kadar oldu? 2024 Temmuz zammı ile yeni dönemde kısa ve uzun mesafe okul servis ücretleri aylık kaç TL?
Giriş Tarihi: 25.07.2024 16:43 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 16:48

Okul servis ücretleri ne kadar oldu? 2024 Temmuz zammı ile yeni dönemde kısa ve uzun mesafe okul servis ücretleri aylık kaç TL?

İBB'nin UKOME toplantısında verilen yüzde 13'lük toplu taşıma zammı kararıyla birlikte okul servislerinin aylık ücretleri de artış gösterdi. Veliler yeni dönemde okul servislerine ödeyecekleri rakamı öğrenmek için okul servis ücretleri ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2024 Temmuz zammı ile kısa ve uzun mesafe okul servis ücretleri aylık kaç TL?

Okul servis ücretleri ne kadar oldu? 2024 Temmuz zammı ile yeni dönemde kısa ve uzun mesafe okul servis ücretleri aylık kaç TL?

İstanbul toplu taşıma zammı ile okul servislerinin aylık ücretleri de artış gösterdi. 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 16 zamla artış gösteren okul servis ücretleri velilerin gündemini meşgul ediyor. Bu noktada 2024 Temmuz zammı ile yeni dönemde kısa ve uzun mesafe okul servis ücretleri ne kadar, aylık kaç TL oldu sorusu yanıt arıyor. İşte detaylar.

Okul servis ücretleri ne kadar oldu? 2024 Temmuz zammı ile yeni dönemde kısa ve uzun mesafe okul servis ücretleri aylık kaç TL?

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

0-1 kilometre arası mesafede okul servis ücretleri yüzde 16 zamla, bin 665 liradan bin 931,40 liraya yükseldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Okul servis ücretleri ne kadar oldu? 2024 Temmuz zammı ile yeni dönemde kısa ve uzun mesafe okul servis ücretleri aylık kaç TL?

Personel servisi ücretinin ise 10-17 koltuklu minibüsler için 865,69 liradan bin 4,20 liraya çıkması kararlaştırıldı.

Okul servis ücretleri ne kadar oldu? 2024 Temmuz zammı ile yeni dönemde kısa ve uzun mesafe okul servis ücretleri aylık kaç TL?

OKUL SERVİS ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Ücret belirlenirken mesafe olarak ev ve okul arasında ulaşılabilir en yakın otobüs ve minibüs güzergâh uzunluğu dikkate alınacaktır. Ancak hat üzerinde otobüs, minibüs güzergâhı yok ise, ev ile okul arasındaki ulaşılabilir en yakın mesafe dikkate alınacaktır. Ücret hesaplanması km olarak tek gidiş üzerinden hesaplanır, dönüş için ayrıca km hesabı yapılmaz. Belirlenen ücretler gidiş-dönüş için olup, devlet okulları ile özel okulların tümünü kapsar. Ücret belirlenirken mesafe olarak ev ve okul arasında ulaşılabilir en yakın otobüs ve minibüs güzergâh uzunluğu dikkate alınmalıdır.

SON DAKİKA