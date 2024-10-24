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Giriş Tarihi: 24.10.2024 16:27 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 16:27

Okula yeni başlayan 7 yaşındaki Miray’ın ölümüne sebep olan öğretmen Banu Kaya 3.kez hakim karşısında: “Benim idari ve resmi hiçbir trafik cezam yoktur” dedi ve…

Ordu'da, 'uyum haftası' kapsamında yeni okula başlayan birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Miray Arslan'a, kullandığı cipi park ederken çarparak minik çocuğun ölümüne yol açan okulun beden eğitimi ve spor öğretmeni Banu Kaya, 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. "İki evladım var sınavlara hazırlanıyorlar" dedi ve…

İHA
Okula yeni başlayan 7 yaşındaki Miray’ın ölümüne sebep olan öğretmen Banu Kaya 3.kez hakim karşısında: Benim idari ve resmi hiçbir trafik cezam yoktur dedi ve…

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Gazi İlk ve Ortaokulu'nda 2 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen olaya ilişkin, okulun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Banu Kaya'nın yargılamasına devam edildi.

Okula yeni başlayan 7 yaşındaki Miray’ın ölümüne sebep olan öğretmen Banu Kaya 3.kez hakim karşısında: Benim idari ve resmi hiçbir trafik cezam yoktur dedi ve…

İlk duruşması 24 Eylül 2024, ikinci duruşması ise 10 Ekim tarihinde görülen duruşmanın 3'üncüsünde öğretmen Banu Kaya, sanık sıfatı ile katıldığı duruşmaya, tutuklu bulunduğu Efirli E Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı.

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Okula yeni başlayan 7 yaşındaki Miray’ın ölümüne sebep olan öğretmen Banu Kaya 3.kez hakim karşısında: Benim idari ve resmi hiçbir trafik cezam yoktur dedi ve…

Duruşmada, müşteki sıfatıyla anne Eda ve baba Yakup Arslan ile Miray'ın ailesi, taraf ve sanık avukatları hazır bulundu.

Okula yeni başlayan 7 yaşındaki Miray’ın ölümüne sebep olan öğretmen Banu Kaya 3.kez hakim karşısında: Benim idari ve resmi hiçbir trafik cezam yoktur dedi ve…

"BENİM İDARİ VE RESMİ HİÇBİR TRAFİK CEZAM YOKTUR"

Ordu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada söz verilen sanık Banu Kaya, önceki beyanlarını yineleyerek, "Çok üzgünüm. İki evladım var, sınavlara hazırlanıyorlar. Çocuklarım ve öğrencilerimin bana ihtiyacı var. Hepsi beni beklemektedir. Benim idari ve resmi hiçbir trafik cezam yoktur" dedi.

Okula yeni başlayan 7 yaşındaki Miray’ın ölümüne sebep olan öğretmen Banu Kaya 3.kez hakim karşısında: Benim idari ve resmi hiçbir trafik cezam yoktur dedi ve…

"SAMİMİYETTEN BAHSEDİYOR, BENİM ÇOCUĞUM NEREDE"

Anne Eda Arslan ise önceki beyanlarına ekleyecekleri bir şeyin olmadığını dile getirdi. Baba Yakup Arslan, sanığın beyanı sırasında güldüğünü iddia ederek, "Samimiyetten bahsediyor. Benim çocuğum nerede? Evde çocuklarının beklediğini söylüyor. Sonuçta ben babayım. Çocuğum nerede?" diye konuştu. Bunun üzerine yeniden söz verilen sanık Banu Kaya, "Takdir mahkemenindir, samimiyetsiz özür dilediğim yönündeki suçlamaları kabul etmiyorum. Öğrencilerimle diyaloglarım bilinir. Olay nedeniyle çok üzgünüm" ifadelerine yer verdi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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