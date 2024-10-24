Okula yeni başlayan 7 yaşındaki Miray’ın ölümüne sebep olan öğretmen Banu Kaya 3.kez hakim karşısında: “Benim idari ve resmi hiçbir trafik cezam yoktur” dedi ve…

"SAMİMİYETTEN BAHSEDİYOR, BENİM ÇOCUĞUM NEREDE"

Anne Eda Arslan ise önceki beyanlarına ekleyecekleri bir şeyin olmadığını dile getirdi. Baba Yakup Arslan, sanığın beyanı sırasında güldüğünü iddia ederek, "Samimiyetten bahsediyor. Benim çocuğum nerede? Evde çocuklarının beklediğini söylüyor. Sonuçta ben babayım. Çocuğum nerede?" diye konuştu. Bunun üzerine yeniden söz verilen sanık Banu Kaya, "Takdir mahkemenindir, samimiyetsiz özür dilediğim yönündeki suçlamaları kabul etmiyorum. Öğrencilerimle diyaloglarım bilinir. Olay nedeniyle çok üzgünüm" ifadelerine yer verdi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

