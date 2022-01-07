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Haberler Yaşam “Okullar kapanacak mı?” sorusu yanıt buldu! İlkokul, ortaokul ve lise Okullar kapanıyor mu ve yüz yüze eğitim bitiyor mu?
Giriş Tarihi: 07.01.2022 08:06 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 08:07

Okullar kapanacak mı?” sorusu yanıt buldu! İlkokul, ortaokul ve lise Okullar kapanıyor mu ve yüz yüze eğitim bitiyor mu?

"Okullar kapanacak mı?" sorusunun yanıtı için son dakika açıklamaları peş peşe geliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yüz yüze eğitim ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Omicron varyantına ilişkin, "Şu an için okullarımızda önlemlerimizi değiştireceğimiz, yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir alarm durumu söz konusu değil" ifadelerine yer verdi. Bu kapsamda; İlkokul, ortaokul ve lise Okullar kapanıyor mu, yüz yüze eğitim bitiyor mu? Yeni eğitim döneminde okullar kapanacak mı, uzaktan eğitim mi başlıyor? İşte son dakika gelişmeleri.

“Okullar kapanacak mı?” sorusu yanıt buldu! İlkokul, ortaokul ve lise Okullar kapanıyor mu, yüz yüze eğitim bitiyor mu?

Okulların uzaktan eğitime geçip geçmeyeceği milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Bu kapsamda; güncel olarak "İlkokul, ortaokul ve lise Okullar kapanıyor mu, yüz yüze eğitim bitiyor mu?" gibi sorulara yanıt aranırken konu ile ilgili son dakika açıklamaları da gelmeye devam ediyor. Peki; bu sene okullar kapanacak mı, uzaktan eğitime mi geçilecek? İşte konu ile ilgili son dakika bilgileri.

“Okullar kapanacak mı?” sorusu yanıt buldu! İlkokul, ortaokul ve lise Okullar kapanıyor mu, yüz yüze eğitim bitiyor mu?

OKULLAR KAPANACAK MI 2022?

Vaka sayılarının artması sebebiyle okulların ve yüz yüze eğitimin akıbeti sık sık gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan virüsle mücadelede emin adımlar atılacağının ve yüz yüze eğitime devam edileceğinin altını çizmişti. Konuyla ilgili bir diğer açıklama da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi.

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“Okullar kapanacak mı?” sorusu yanıt buldu! İlkokul, ortaokul ve lise Okullar kapanıyor mu, yüz yüze eğitim bitiyor mu?

BAKAN ÖZER'DEN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Bakan Özer, "Okullar ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler. Yeni varyantlar ortaya çıktığında hemen ilk akla gelenin okulların yüz yüze eğitime ara vermesi tartışmalarını yersiz buluyorum. Tüm ülkeler, Okul dışı ortamlarda önlemleri sıkılaştırarak okulları açık tutmak için her türlü önlemi almaya çalışırken biz de aynı kararlılıktayız. Ancak okul dışı ortamlardaki önlemlere daha fazla ağırlık vermeliyiz. Dolayısıyla şu an itibarıyla yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil. Elbette süreci yakından takip ediyoruz. Okullarda maske, mesafe ve hijyene daha fazla önem veriyoruz." dedi.

“Okullar kapanacak mı?” sorusu yanıt buldu! İlkokul, ortaokul ve lise Okullar kapanıyor mu, yüz yüze eğitim bitiyor mu?

OKULLAR KAPANACAK MI BİLİM KURULU KARARI NE OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı kararlarına ilişkin açıklamasında; ''Eğitim kurumlarımızda alınması gereken tedbirleri içeren çalışma rehberine tam riayet edilerek hareket edilmelidir. Okullarımızda maske kullanımı, hijyen kurallarına uyum ve ortam havalandırma kurallarına tam uyum gerekmektedir. Okullarımızda yüz yüze eğitim devam edecektir. Ülkemizdeki tüm müesseseler kapanmadan okullarımız kapanmayacaktır. Tedbirlere uyarak eğitime devam edilecektir'' ifadelerini kullandı.

“Okullar kapanacak mı?” sorusu yanıt buldu! İlkokul, ortaokul ve lise Okullar kapanıyor mu, yüz yüze eğitim bitiyor mu?

YARIYIL TATİLİ ÖNE ALINACAK MI?

Bakan Özer konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

"Şu anda tüm Türkiye inandı ki gerekli tedbirler alındığında haftada 5 gün Yüz Yüze Eğitim devam edebilir. Bugün itibarıyla 3 bin 451 tane sınıfımız Kovid veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdi. Belli bir aşamaya gelirse önlemlerimizi tekrar gözden geçirebiliriz. Okullar ilk açılması, son kapatılması gereken yerlerdir."

"Şu an için tatili bir hafta öne almak gibi bir planlamamız yok. Şu anda elimizdeki veriler yüz yüze eğitime ara vermeyi veya tatili bir hafta öne getirmeyi gerektirmiyor.

SON DAKİKA