Okullar kapanacak mı?” sorusu yanıt buldu! İlkokul, ortaokul ve lise Okullar kapanıyor mu ve yüz yüze eğitim bitiyor mu?

YARIYIL TATİLİ ÖNE ALINACAK MI?

Bakan Özer konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

"Şu anda tüm Türkiye inandı ki gerekli tedbirler alındığında haftada 5 gün Yüz Yüze Eğitim devam edebilir. Bugün itibarıyla 3 bin 451 tane sınıfımız Kovid veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdi. Belli bir aşamaya gelirse önlemlerimizi tekrar gözden geçirebiliriz. Okullar ilk açılması, son kapatılması gereken yerlerdir."

"Şu an için tatili bir hafta öne almak gibi bir planlamamız yok. Şu anda elimizdeki veriler yüz yüze eğitime ara vermeyi veya tatili bir hafta öne getirmeyi gerektirmiyor.