Okullar kapanacak mı?” sorusu yanıt buldu! İlkokul, ortaokul ve lise Okullar kapanıyor mu ve yüz yüze eğitim bitiyor mu?

"Okullar kapanacak mı?" sorusunun yanıtı için son dakika açıklamaları peş peşe geliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yüz yüze eğitim ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Omicron varyantına ilişkin, "Şu an için okullarımızda önlemlerimizi değiştireceğimiz, yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir alarm durumu söz konusu değil" ifadelerine yer verdi. Bu kapsamda; İlkokul, ortaokul ve lise Okullar kapanıyor mu, yüz yüze eğitim bitiyor mu? Yeni eğitim döneminde okullar kapanacak mı, uzaktan eğitim mi başlıyor? İşte son dakika gelişmeleri.