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Haberler Yaşam Okullar kapanacak mı sorusuna açıklama geldi! 2022 Tekrardan okullar kapanır mı, yüz yüze eğitim bitecek mi?
Giriş Tarihi: 30.12.2021 09:42 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 09:51

Okullar kapanacak mı sorusuna açıklama geldi! 2022 Tekrardan okullar kapanır mı, yüz yüze eğitim bitecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullar kapanacak mı sorusuna son dakika açıklaması geldi. Öğrenciler omicron varyantı sebebiyle yüz yüze eğitimin bitip bitmeyeceğini merak ediyor. İlkokul, ortaokul, lise eğitimlerine devam eden milyonlarca öğrenci ve veli okullar kapanır mı, tekrardan uzaktan eğitim olacak mı sorusuna yanıt arıyor ilgili kurumlardan gelen açıklamaları takip ediyordu. Bakan Özer konuyla ilgili, Milli Eğitim Bakanlığı olarak yüz yüze eğitimi sürdürme konusunda kararlı olduklarını ifade etti, "Ara vermek gündemimizde değil" dedi. Peki Okullar kapanacak mı? 2022 Tekrardan okullar kapanır mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? İşte son bilgiler…

Okullar kapanacak mı sorusuna açıklama geldi! 2022 Tekrardan okullar kapanır mı, yüz yüze eğitim bitecek mi?

6 Eylül'de Okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler yüz yüze eğitime başladı. Yurtta omicron varyantının artması nedeniyle okullar kapanacak mı, son durum ne sorusuna yanıt aranıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 - 2022 takvimine göre Yarıyıl tatili 24 Ocak ve 4 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak. Bakan Özer okulların kapanıp kapanmayacağına ilişkin net yanıt verdi. Peki Okullar kapanacak mı? 2022 Tekrardan okullar kapanır mı, yüz yüze eğitim bitecek mi?

Okullar kapanacak mı sorusuna açıklama geldi! 2022 Tekrardan okullar kapanır mı, yüz yüze eğitim bitecek mi?

OKULLAR KAPANACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Omicron vakalarının artmasının ardından yüz yüze eğitime ara verileceği iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı olarak yüz yüze eğitimi sürdürme konusunda kararlı olduklarını ifade etti, "Ara vermek gündemimizde değil" dedi.

Özer yaptığı değerlendirmede, dünyada Omicron vakalarının artmasının Türkiye'de de okulların yüz yüze eğitime devam etmesiyle ilgili tartışmaları tekrar gündeme getirdiğini belirtti.

Göreve geldiği günden itibaren okulların yüz yüze eğitime açılması yönünde kararlı bir duruş sergilediğini ifade eden Özer, 6 Eylül tarihi itibarıyla tüm kademe ve sınıf seviyelerinde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başarılı bir şekilde devam ettiklerinin altını çizdi.

Özer, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun destekleriyle artık okulların nasıl açık ve güvenli tutulacağını bildiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Geliştirdiğimiz sistemde sınıf bazlı süreci yönettik, vaka ve yakın temasları takip ederek sadece sınıf düzeyinde yüz yüze eğitime 10 gün ara verdik. Şu ana kadar süreç oldukça başarılı devam etti. Yaklaşık 4 aydan beri kesintisiz haftada 5 gün eğitime devam edebildik. Bu süreçte okullarda kapatılan sınıf sayısı toplamda yüzde 1'in çok çok altında seyretti. Bugün sadece 1524 sınıfımızda yüz yüze eğitime ara verildi. 850 bin sınıfımızın olduğu göz önüne alındığında bu rakam oldukça düşük."

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Okullar kapanacak mı sorusuna açıklama geldi! 2022 Tekrardan okullar kapanır mı, yüz yüze eğitim bitecek mi?

"ÖĞRETMENLERİN AŞI ORANI YÜZDE 94"

Bu süreçte en büyük avantajlarının öğretmenlerin aşılanma oranlarının yüksekliği olduğunu ifade eden Özer, "En az bir doz aşı olan öğretmen oranımız yüzde 93, en az iki doz aşı olan öğretmen oranımız ise bugün itibarıyla yüzde 89. Aşı olmayıp hastalığı geçirerek antikor oluşturan öğretmen oranımız ise yaklaşık yüzde 5. Dolayısıyla en az iki doz aşı olan ve antikor oluşturan öğretmen oranımız yüzde 94'e ulaştı." bilgisini verdi.

Özer, üçüncü ve dördüncü doz aşılarını yaptıran öğretmen oranının da sürekli yükseldiğini bildirerek, "Bugün itibarıyla en az 3 doz aşı olan öğretmen oranımız da yüzde 36'ya yükseldi. Öğretmenlerimizin aşılanma oranları ülkemiz ortalamasının çok üzerinde olduğu gibi çoğu gelişmiş ülkelerdeki öğretmenlerin aşılanma oranlarının da üzerinde. Diğer taraftan, öğrencilerimizin de aşılanma oranları sürekli yükseliyor." değerlendirmesini yaptı.

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM BİTECEK Mİ, ONLİNE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI?

"YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLMESİ TARTIŞMALARINI YERSİZ BULUYORUM"

Okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler olduğunu sık sık ifade ettiğini belirten Özer, "Yeni varyantlar ortaya çıktığında hemen ilk akla gelenin okulların yüz yüze eğitime ara vermesi tartışmalarını yersiz buluyorum." dedi.

Özer, bu süreçte okulların sadece bir öğrenme ortamı olmadığını yakından deneyimlediklerini aktararak, şunları söyledi:

"Tüm ülkeler, okul dışı ortamlarda önlemleri sıkılaştırarak okulları açık tutmak için her türlü önlemi almaya çalışırken biz de aynı kararlılıktayız. Ancak okul dışı ortamlardaki önlemlere daha fazla ağırlık vermeliyiz. Dolayısıyla, şu an itibarıyla yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil. Elbette süreci yakından takip ediyoruz. Okullarda maske, mesafe ve hijyene daha fazla önem veriyoruz."

Okullar kapanacak mı sorusuna açıklama geldi! 2022 Tekrardan okullar kapanır mı, yüz yüze eğitim bitecek mi?
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Okullar kapanacak mı sorusuna açıklama geldi! 2022 Tekrardan okullar kapanır mı, yüz yüze eğitim bitecek mi?
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