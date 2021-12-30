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Haberler Yaşam Üniversiteler kapanacak mı? Yeni eğitim öğretim yılında üniversiteler uzaktan eğitime mi geçecek, son durum ne?
Giriş Tarihi: 30.12.2021 09:35 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 09:35

Üniversiteler kapanacak mı? Yeni eğitim öğretim yılında üniversiteler uzaktan eğitime mi geçecek, son durum ne?

"Üniversiteler kapanacak mı?" sorusunun yanıtı, öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Covid-19 pandemisi tüm dünyada sürerken Omicron varyantının da ülkemizde görülmesi sebebiyle üniversitelerde yüz yüze eğitimin sona erip ermeyeceği merak ediliyor. Bilindiği üzere; bir dönem online olarak eğitimlerine devam eden öğrenciler benzer bir durumun yeni eğitim yılında yaşanıp yaşanmayacağını öğrenmek istiyor. Bu kapsamda; üniversiteler kapanacak mı? Yeni eğitim öğretim yılında üniversiteler uzaktan eğitime mi geçecek, son durum ne?

Üniversiteler kapanacak mı? Yeni eğitim öğretim yılında üniversiteler uzaktan eğitime mi geçecek, son durum ne?

Üniversitelerin uzaktan eğitime geçip geçmeyeceği konusu, milyonlarca üniversite öğrencisinin gündeminde yer alıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok üniversitenin hibrit ve online eğitime geçtiği biliniyor. Bu kapsamda; son açıklamalar yakından takip edilirken "Üniversiteler kapanacak mı? Yeni eğitim öğretim yılında üniversiteler uzaktan eğitime mi geçecek, son durum ne?" sorularına da yanıt aranıyor. İşte konu ile ilgili son gelişmeler.

Üniversiteler kapanacak mı? Yeni eğitim öğretim yılında üniversiteler uzaktan eğitime mi geçecek, son durum ne?

ÜNİVERSİTELER ONLİNE MI OLACAK?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok üniversite hibrit ve online eğitime geçti. Üniversitelerin aldıkları karar sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanıyor. Online eğitim kararı alan bazı üniversiteler işe şöyle;

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Aldığımız tedbirler kapsamında 2021-2022 Güz yarıyılı sonuna kadar, yüz yüze yürütülen derslerin tamamının hibrit yöntemle yürütülmesine karar verildi. Öğretim elemanlarımız dersi sınıfta anlatacak ve sınıfa gelebilen öğrenciler dersi yüz yüze dinleyecek, sınıfa gelemeyen öğrenciler ise dersi eşzamanlı olarak Zoom yayınında uzaktan takip edecektir. Merkezi Derslik Binası'ndaki çalışma alanlarında seyreltmeye gidilecek ve bina içerisinde maske kullanımı konusunda güvenlik tarafından uyarılar sıklaştırılacaktır. Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları yüz yüze yapılacak."

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Üniversiteler kapanacak mı? Yeni eğitim öğretim yılında üniversiteler uzaktan eğitime mi geçecek, son durum ne?

Işık Üniversitesi sosyal medya hesabından "Ülke genelinde artan COVID-19 vakaları sebebiyle ek tedbirler alma ihtiyacı doğdu. Üniversite senatosu 29 Aralık 2021 tarihinden itibaren 9 Ocak 2022 tarihine kadar uzaktan (online) eğitim kararı aldı. Uygulamalı derslerin fiziki ya da uzaktan (online) yapılmasıyla ilgili olarak Fakülte ve Müdürlükler ayrıca karar alacak, kararları zaman yitirmeksizin duyuracak" açıklamasını yaptı.

Koç Üniversitesi, 7 Ocak 2022'ye kadar tıp ve hukuk fakültelerinde uygulamalı dersler hariç diğer tüm derslerin online yapılmasını kararlaştırdı. Final sınavları da online düzenlenecek.

Boğaziçi Üniversitesi 4 Ocak 2022'ye kadar derslerin çevrimiçi işleneceğini açıkladı.

Üniversiteler kapanacak mı? Yeni eğitim öğretim yılında üniversiteler uzaktan eğitime mi geçecek, son durum ne?

SON DAKİKA - MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER'DEN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Özer yaptığı değerlendirmede, dünyada Omicron vakalarının artmasının Türkiye'de de okulların yüz yüze eğitime devam etmesiyle ilgili tartışmaları tekrar gündeme getirdiğini belirtti.

Göreve geldiği günden itibaren okulların yüz yüze eğitime açılması yönünde kararlı bir duruş sergilediğini ifade eden Özer, 6 Eylül tarihi itibarıyla tüm kademe ve sınıf seviyelerinde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başarılı bir şekilde devam ettiklerinin altını çizdi.

Özer, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun destekleriyle artık okulların nasıl açık ve güvenli tutulacağını bildiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Geliştirdiğimiz sistemde sınıf bazlı süreci yönettik, vaka ve yakın temasları takip ederek sadece sınıf düzeyinde yüz yüze eğitime 10 gün ara verdik. Şu ana kadar süreç oldukça başarılı devam etti. Yaklaşık 4 aydan beri kesintisiz haftada 5 gün eğitime devam edebildik. Bu süreçte okullarda kapatılan sınıf sayısı toplamda yüzde 1'in çok çok altında seyretti. Bugün sadece 1524 sınıfımızda yüz yüze eğitime ara verildi. 850 bin sınıfımızın olduğu göz önüne alındığında bu rakam oldukça düşük."

"ÖĞRETMENLERİN AŞI ORANI YÜZDE 94"

Bu süreçte en büyük avantajlarının öğretmenlerin aşılanma oranlarının yüksekliği olduğunu ifade eden Özer, "En az bir doz aşı olan öğretmen oranımız yüzde 93, en az iki doz aşı olan öğretmen oranımız ise bugün itibarıyla yüzde 89. Aşı olmayıp hastalığı geçirerek antikor oluşturan öğretmen oranımız ise yaklaşık yüzde 5. Dolayısıyla en az iki doz aşı olan ve antikor oluşturan öğretmen oranımız yüzde 94'e ulaştı." bilgisini verdi.

Özer, üçüncü ve dördüncü doz aşılarını yaptıran öğretmen oranının da sürekli yükseldiğini bildirerek, "Bugün itibarıyla en az 3 doz aşı olan öğretmen oranımız da yüzde 36'ya yükseldi. Öğretmenlerimizin aşılanma oranları ülkemiz ortalamasının çok üzerinde olduğu gibi çoğu gelişmiş ülkelerdeki öğretmenlerin aşılanma oranlarının da üzerinde. Diğer taraftan, öğrencilerimizin de aşılanma oranları sürekli yükseliyor." değerlendirmesini yaptı.

Üniversiteler kapanacak mı? Yeni eğitim öğretim yılında üniversiteler uzaktan eğitime mi geçecek, son durum ne?

"YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLMESİ TARTIŞMALARINI YERSİZ BULUYORUM"

Okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler olduğunu sık sık ifade ettiğini belirten Özer, "Yeni varyantlar ortaya çıktığında hemen ilk akla gelenin okulların yüz yüze eğitime ara vermesi tartışmalarını yersiz buluyorum." dedi.

Özer, bu süreçte okulların sadece bir öğrenme ortamı olmadığını yakından deneyimlediklerini aktararak, şunları söyledi:

"Tüm ülkeler, okul dışı ortamlarda önlemleri sıkılaştırarak okulları açık tutmak için her türlü önlemi almaya çalışırken biz de aynı kararlılıktayız. Ancak okul dışı ortamlardaki önlemlere daha fazla ağırlık vermeliyiz. Dolayısıyla, şu an itibarıyla yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil. Elbette süreci yakından takip ediyoruz. Okullarda maske, mesafe ve hijyene daha fazla önem veriyoruz."

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