OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, KAÇ GÜN KALDI? 15 tatil sona eriyor! Sömestr tatili ne zaman bitiyor 2025?

Uzun bir tatilin ardından, okulların açılacağı tarih hızla yaklaşıyor. 15 tatil sona ererken, sömestr bitiş tarihi ve okulların ne zaman başlayacağı soruları gündemde. 2025 yılında sömestr tatilinin sonu ve yeni dönemin başlangıcı merak edildi. Peki, okullar ne zaman açılacak? Sömestr ne zaman bitiyor?