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Giriş Tarihi: 27.01.2025 06:03 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 06:03

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, KAÇ GÜN KALDI? 15 tatil sona eriyor! Sömestr tatili ne zaman bitiyor 2025?

15 tatil sonunda geri sayım başladı! 17 Ocak tarihinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için tatil başlamıştı. Öğrenciler ve öğretmenler için yarıyıl tatili sona ererken, okulların açılacağı tarih ise yaklaşıyor. Peki, 2025 sömestr ne zaman bitiyor ve okullar hangi tarihte açılacak? İşte, detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, KAÇ GÜN KALDI? 15 tatil sona eriyor! Sömestr tatili ne zaman bitiyor 2025?

Uzun bir tatilin ardından, okulların açılacağı tarih hızla yaklaşıyor. 15 tatil sona ererken, sömestr bitiş tarihi ve okulların ne zaman başlayacağı soruları gündemde. 2025 yılında sömestr tatilinin sonu ve yeni dönemin başlangıcı merak edildi. Peki, okullar ne zaman açılacak? Sömestr ne zaman bitiyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, KAÇ GÜN KALDI? 15 tatil sona eriyor! Sömestr tatili ne zaman bitiyor 2025?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 takvimine göre yarıyıl tatili 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. Okullarda 2. dönem 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, KAÇ GÜN KALDI? 15 tatil sona eriyor! Sömestr tatili ne zaman bitiyor 2025?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, KAÇ GÜN KALDI? 15 tatil sona eriyor! Sömestr tatili ne zaman bitiyor 2025?

MEB 2024-2025 TATİL TAKVİMİ

MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2025

İkinci ara tatil 31 Mart-4 Nisan 2025

20 Haziran 2025 Okulların kapanışı

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, KAÇ GÜN KALDI? 15 tatil sona eriyor! Sömestr tatili ne zaman bitiyor 2025?
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