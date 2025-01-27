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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, KAÇ GÜN KALDI? 15 tatil sona eriyor! Sömestr tatili ne zaman bitiyor 2025?
Giriş Tarihi: 27.01.2025 06:03
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
06:03
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, KAÇ GÜN KALDI? 15 tatil sona eriyor! Sömestr tatili ne zaman bitiyor 2025?
15 tatil sonunda geri sayım başladı! 17 Ocak tarihinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için tatil başlamıştı. Öğrenciler ve öğretmenler için yarıyıl tatili sona ererken, okulların açılacağı tarih ise yaklaşıyor. Peki, 2025 sömestr ne zaman bitiyor ve okullar hangi tarihte açılacak? İşte, detaylar...