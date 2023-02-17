MEB SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak 2023? Okullar ne zamana kadar tatil, deprem bölgesinde okullar açılacak mı?

MEB son dakika duyuruları ile takip ediliyor. Ülkemizde ve dünyada yüzyılın felaketi olarak değerlendirilen ve 11 ili etkileyen depremin ardından okullarda tatil kararı alındı. Tüm Türkiye'de alınan kararın ardından okullar ne zaman açılacak 2023 sorusu yanıt arıyor. Afet bölgesi ve diğer iller için ayrı ayrı değerlendirilen okullar ne zamana kadar tatil, açılacak mı, hangi illerde kaç gün tatil soruları gündemdeki yerini aldı. Konuya dair açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Peki, 71 ilde okullar ne zaman açılacak, Pazartesi açılacak mı? İşte, tüm merak edilenler…