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Giriş Tarihi: 17.02.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 09:54

MEB SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak 2023? Okullar ne zamana kadar tatil, deprem bölgesinde okullar açılacak mı?

MEB son dakika duyuruları ile takip ediliyor. Ülkemizde ve dünyada yüzyılın felaketi olarak değerlendirilen ve 11 ili etkileyen depremin ardından okullarda tatil kararı alındı. Tüm Türkiye'de alınan kararın ardından okullar ne zaman açılacak 2023 sorusu yanıt arıyor. Afet bölgesi ve diğer iller için ayrı ayrı değerlendirilen okullar ne zamana kadar tatil, açılacak mı, hangi illerde kaç gün tatil soruları gündemdeki yerini aldı. Konuya dair açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Peki, 71 ilde okullar ne zaman açılacak, Pazartesi açılacak mı? İşte, tüm merak edilenler…

MEB SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak 2023? Okullar ne zamana kadar tatil, deprem bölgesinde okullar açılacak mı?

Okullar ne zaman açılacak, bu hafta açılacak mı soruları yanıt arıyor. Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana, Diyarbakır, Elazığ için ayrı ve tüm Türkiye için ayrı değerlendirilen tatil kararı devam ederken okulların açılacağı tarih de belli oldu. Öğretmen, öğrenci ve veliler okullar ne zamana kadar tatil, kaç gün, online olur mu gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak 2023? İşte, MEB son dakika açıklamaları…

MEB SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak 2023? Okullar ne zamana kadar tatil, deprem bölgesinde okullar açılacak mı?

71 İLDE OKULLARIN AÇILACAĞI TARİH BELLİ OLDU!

Normal şartlarda 23 Ocak'ta yarıyıl tatiline giren öğrenciler, 6 Şubat'ta okul sıralarına geri dönecekti.

Ancak yurdun büyük bir bölümünde etkili olan yoğun kar yağışı ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle okulların açılış tarihi ilk etapta 13 Şubat'a kadar ertelendi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan son dakika açıklaması ile eğitim öğretime verilen ara uzatıldı ve böylece okulların açılış tarihi değişti. Yapılan yeni açıklamaya göre, 71 ilde ve deprem bölgesindeki 10 ilde okulların açılış tarihi farklılık gösterecek.

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MEB SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak 2023? Okullar ne zamana kadar tatil, deprem bölgesinde okullar açılacak mı?

DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 71 il ve depremden etkilenen 10 il için alınan kararları açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesinin dışında kalan illerde okul öncesinden ilkokula, ortaokuldan liseye, tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretim faaliyetleri 20 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak.

Ancak afet bölgelerinde bu durum farklılık gösterecek. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş ve depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da bulunan okullar için ise 1 Mart tarihi işaret edildi. Nihai karar hasar tespit raporuna göre verilecek.

MEB SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak 2023? Okullar ne zamana kadar tatil, deprem bölgesinde okullar açılacak mı?

Bakan Özer daha sonra yaptığı açıklamada tarihin net olmadığına işaret etti:

"Depremden etkilenen illerimizde okulların 24 tanesi yıkıldı, 83 tanesinde ağır hasar var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte bu hafta içinde tüm okul binalarımızın hasar tespit raporunu çıkaracağız. Şubat ayının sonuna kadar tüm okullardaki hasar tespit çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz.

Dolayısıyla deprem bölgesindeki 10 ilde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara verdiğimizi açıkladık. 1 Mart'ta eğitim başlayacak demedik. Duruma bakılacak. 1 Mart tarihini öteleyebiliriz de.

Ama bizim Bakanlık olarak hedefimiz sanki 1 Mart'ta başlayacakmış gibi tüm önlemlerimizi, tüm çalışmalarımızı, tüm planlamalarımızı nihayetlendirebilmek. Burada da biz Bakanlık olarak il bazlı bir değerlendirme yapmayacağız. İlçe bazlı ve okul bazlı değerlendirme yapacağız. 1 Mart'a kadar tüm eksikliklerimizi tamamlamayı ve 1 Mart'a kalmadan 10 ildeki eğitim öğretim sürecinin nasıl devam edeceğiyle ilgili ilave açıklamaları yapacağız.''

MEB SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak 2023? Okullar ne zamana kadar tatil, deprem bölgesinde okullar açılacak mı?

10 İLDE İKİNCİ DÖNEM DEVAM ZORUNLULUĞU ARANMAYACAK

Bakan Özer, "Deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrencilerin istedikleri takdirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak.

Tüm Türkiye'de ve özellikle bölgedeki öğretmenlerimiz idari izinli şu anda. Ders ücretlerini ödemeye devam edeceğiz. Deprem bölgesinde ders ücreti karşılığı çalışan tüm öğretmenlerimizin, yine usta öğreticilerimizin de ücretlerini ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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