Giriş Tarihi: 22.08.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
15:13
Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB çalışma takvimi ile ilk ders zili çalıyor!
2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı başlıyor. 1. sınıfların uyum haftası ile başlayacak yeni senede geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimi ile okulların açılmasına kaç gün kaldı merak ediliyor. Öte yandan ara tatil, sömestr ve kapanış tarihleri de takvimle birlikte belirlenen detaylar arasında. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte, yanıtı!