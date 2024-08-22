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Giriş Tarihi: 22.08.2024 15:13 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 15:13

Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB çalışma takvimi ile ilk ders zili çalıyor!

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı başlıyor. 1. sınıfların uyum haftası ile başlayacak yeni senede geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimi ile okulların açılmasına kaç gün kaldı merak ediliyor. Öte yandan ara tatil, sömestr ve kapanış tarihleri de takvimle birlikte belirlenen detaylar arasında. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte, yanıtı!

Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB çalışma takvimi ile ilk ders zili çalıyor!

Okullar ne zaman açılacak belli oldu. Ağustos ayı biterken öğrenciler, öğretmen ve veliler yeni ders yılının başlamasını bekliyor. Konuyla ilgili net tarihler MEB çalışma takvimi ile paylaşılıyor. İşte, okulların açılış tarihi...

Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB çalışma takvimi ile ilk ders zili çalıyor!

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı MEB takvimine göre okullar 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak.

Buna göre okulların başlamasına yaklaşık 2 hafta kaldı.

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Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB çalışma takvimi ile ilk ders zili çalıyor!

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak.

Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB çalışma takvimi ile ilk ders zili çalıyor!

İLKOKUL 1. SINIFLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflar ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB çalışma takvimi ile ilk ders zili çalıyor!

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

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