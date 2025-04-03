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Haberler Yaşam Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimiyle tarihler netleşti! 2025 Nisan ara tatil ne zaman bitiyor?
Giriş Tarihi: 03.04.2025 09:40 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 09:40

Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimiyle tarihler netleşti! 2025 Nisan ara tatil ne zaman bitiyor?

2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci ara tatil süreci devam ederken öğrenciler okulların açılış tarihi sorgulamaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvimle ara tatil ve Ramazan Bayramı tatili birleştirildi. Öğrenciler verilen molada uzun bir dinleme süreci yaşayacak: Peki, ara tatil ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimiyle tarihler netleşti! 2025 Nisan ara tatil ne zaman bitiyor?

Milyonlarca öğrenci, 28 Mart Cuma günü 2. dönem ara tatiline girdi. Ramazan Bayramı ile birleşen tatilin ne zaman sona ereceği merak konusu. Öte yandan, öğretmenler için planlanan uzaktan eğitim semineri, 2, 3 ve 4 Nisan'da kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasıyla iptal edildi. Peki, ara tatil ne zaman bitiyor?

Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimiyle tarihler netleşti! 2025 Nisan ara tatil ne zaman bitiyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Ara tatilin sona ermesiyle birlikte, 7 Nisan 2025 Pazartesi günü ders zili tekrar çalacak ve eğitim-öğretim kaldığı yerden devam edecek.

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Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimiyle tarihler netleşti! 2025 Nisan ara tatil ne zaman bitiyor?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim takvimine göre, yaz tatili 20 Haziran Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla resmen başlayacak.

Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimiyle tarihler netleşti! 2025 Nisan ara tatil ne zaman bitiyor?

MEB 2024-2025 TATİL TAKVİMİ
MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2025

İkinci ara tatil 31 Mart-4 Nisan 2025

20 Haziran 2025 Okulların kapanışı

Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimiyle tarihler netleşti! 2025 Nisan ara tatil ne zaman bitiyor?