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Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimiyle tarihler netleşti! 2025 Nisan ara tatil ne zaman bitiyor?
Giriş Tarihi: 03.04.2025 09:40
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
09:40
Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimiyle tarihler netleşti! 2025 Nisan ara tatil ne zaman bitiyor?
2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci ara tatil süreci devam ederken öğrenciler okulların açılış tarihi sorgulamaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvimle ara tatil ve Ramazan Bayramı tatili birleştirildi. Öğrenciler verilen molada uzun bir dinleme süreci yaşayacak: Peki, ara tatil ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak?