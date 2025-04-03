Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimiyle tarihler netleşti! 2025 Nisan ara tatil ne zaman bitiyor?

Milyonlarca öğrenci, 28 Mart Cuma günü 2. dönem ara tatiline girdi. Ramazan Bayramı ile birleşen tatilin ne zaman sona ereceği merak konusu. Öte yandan, öğretmenler için planlanan uzaktan eğitim semineri, 2, 3 ve 4 Nisan'da kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasıyla iptal edildi. Peki, ara tatil ne zaman bitiyor?