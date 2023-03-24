MEB Son Dakika: Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Bakan Özer açıkladı: Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya’da okullar ne zaman açılıyor?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklaması ile afet bölgesinde okulların açılacağı tarih konusunu 3 kategoride değerlendirdiklerini paylaştı. Okullar ne zaman açılacak Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya için sorgulanıyor. MEB son dakika duyuruları takip edilirken daha önce 27 Mart tarihinde dikkat çekilmişti. Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak, Pazartesi açılıyor mu soruları yanıt arıyor. Afetten etkilenen diğer illerde dersler başlarken son dört il için araştırmalar sürüyor. Peki, 2023 deprem bölgesinde okullar ne zaman açılıyor, hangi ilçelerde? İşte, son gelişmeler…