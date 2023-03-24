Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MEB Son Dakika: Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Bakan Özer açıkladı: Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya'da okullar ne zaman açılıyor?
Giriş Tarihi: 24.03.2023 12:35 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 12:35

MEB Son Dakika: Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Bakan Özer açıkladı: Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya'da okullar ne zaman açılıyor?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklaması ile afet bölgesinde okulların açılacağı tarih konusunu 3 kategoride değerlendirdiklerini paylaştı. Okullar ne zaman açılacak Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya için sorgulanıyor. MEB son dakika duyuruları takip edilirken daha önce 27 Mart tarihinde dikkat çekilmişti. Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak, Pazartesi açılıyor mu soruları yanıt arıyor. Afetten etkilenen diğer illerde dersler başlarken son dört il için araştırmalar sürüyor. Peki, 2023 deprem bölgesinde okullar ne zaman açılıyor, hangi ilçelerde? İşte, son gelişmeler…

MEB Son Dakika: Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Bakan Özer açıkladı: Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya’da okullar ne zaman açılıyor?

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya'da okulların açılacağı tarih bekleniyor. Bakan Özer açıklaması ile Malatya'da 8, Adıyaman'da 5, Kahramanmaraş'ta 2 ve Hatay'da 7 ilçede derslerin başlayacağını duyurdu. Okullar ne zaman açılacak deprem bölgesi için sorgulanıyor. Peki, 2023 deprem bölgesinde okullar ne zaman açılıyor, hangi ilçelerde açılacak? İşte, MEB açıklaması son dakika

MEB Son Dakika: Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Bakan Özer açıkladı: Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya’da okullar ne zaman açılıyor?

4 İL DIŞINDA OKULLARDA EĞİTİM BAŞLADI!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılma tarihine ilişkin yaptığı açıklamada, depremden etkilenen iller hariç, yurt genelinde eğitim öğretimin 20 Şubat Pazartesi günü başlayacağını duyurmuştu.

Deprem bölgesi için ise bazı iller için 1 Mart, bazı iller için 13 Mart, bazı iller için 27 Mart tarihi işaret edilmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MEB Son Dakika: Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Bakan Özer açıkladı: Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya’da okullar ne zaman açılıyor?

3 KATEGORİYE AYRILDI

Birinci kategoride, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde 1 mart itibarıyla eğitime başladı.

İkinci kategoride yer alan Adana, Gaziantep ve Osmaniye illerinde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen ara 13 Mart'a kadar uzatılmıştı. Bu illerde de 13 Mart tarihinde dersler başladı.

MEB Son Dakika: Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Bakan Özer açıkladı: Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya’da okullar ne zaman açılıyor?

KAHRAMANMARAŞ, HATAY, ADIYAMAN, MALATAYA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Üçüncü kategoride Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerde de 1 Mart tarihine kadar verilen ara 27 Mart tarihine kadar uzatıldı.

MEB son dakika açıklaması ile bu illerde okulların açılacağı tarih ve ilçeler belli oldu.

MEB Son Dakika: Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Bakan Özer açıkladı: Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya’da okullar ne zaman açılıyor?

DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR PAZARTESİ AÇILIYOR MU?

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya illerinde eğitim-öğretimin 27 Mart'ta kademeli olarak başlayacağını aktaran Bakan Özer, "Yapılan istişarelerden sonra bu 3'üncü kategoride yer alan 4 ilimizde eğitimi kademeli olarak başlatma kararı aldık. Diğer 6 ilimizde olduğu gibi merkez ve ilçelerin tamamında değil; hayatın normalleştiği illerde eğitim-öğretime inşallah başlayacağız. dedi.

SON DAKİKA