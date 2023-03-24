MEB Son Dakika: Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Bakan Özer açıkladı: Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya’da okullar ne zaman açılıyor?

KAHRAMANMARAŞ, HATAY, ADIYAMAN, MALATAYA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Üçüncü kategoride Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerde de 1 Mart tarihine kadar verilen ara 27 Mart tarihine kadar uzatıldı.

MEB son dakika açıklaması ile bu illerde okulların açılacağı tarih ve ilçeler belli oldu.