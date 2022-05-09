Haberler Yaşam Okullar ne zaman kapanacak 2022? MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman? İşte karne günü tarihi...

Giriş Tarihi: 09.05.2022 15:33 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 15:34

Okullar ne zaman kapanacak? sorusu yaz tatili planı yapan öğrenci ve velilerin gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde bayram tatilinden çıkan öğrenciler 2022 MEB takvimi ile sorularına yanıt arıyor. Sene sonu sınavlarının yaklaşmasıyla birlikte aileleriyle birlikte plan yapan öğrenciler karne günü için geri sayıma başladı. Bu noktada MEB açıklamalarıyla birlikte okullar ne zaman tatil olacak? Sorusu da yanıt buldu. Peki, okullar ne zaman kapanacak 2022? Okullar ne zaman tatil olacak, karne günü ne zaman? İşte 2021 – 2022 eğitim öğretim yılı bitiş tarihi…