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Haberler Yaşam Okullar ne zaman kapanacak 2022? MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman? İşte karne günü tarihi...
Giriş Tarihi: 09.05.2022 15:33 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 15:34

Okullar ne zaman kapanacak 2022? MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman? İşte karne günü tarihi...

Okullar ne zaman kapanacak? sorusu yaz tatili planı yapan öğrenci ve velilerin gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde bayram tatilinden çıkan öğrenciler 2022 MEB takvimi ile sorularına yanıt arıyor. Sene sonu sınavlarının yaklaşmasıyla birlikte aileleriyle birlikte plan yapan öğrenciler karne günü için geri sayıma başladı. Bu noktada MEB açıklamalarıyla birlikte okullar ne zaman tatil olacak? Sorusu da yanıt buldu. Peki, okullar ne zaman kapanacak 2022? Okullar ne zaman tatil olacak, karne günü ne zaman? İşte 2021 – 2022 eğitim öğretim yılı bitiş tarihi…

Okullar ne zaman kapanacak 2022? MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman? İşte karne günü tarihi...

Karne günü heyecanla bekleniyor. Yaz tatiline çıkmayı bekleyen öğrenciler ve veliler yaz tatili planlarını şimdiden yapmaya başladı. Bu noktada okullar ne zaman kapanacak? sorusu yanıt aramaya başladı. 2021 – 2022 eğitim öğretim yılı MEB takvimi kapsamında belirlenen okulların kapanış tarihi öğrencilere duyuruldu. Karne notları yavaş yavaş belirlenen öğrencilerin gündeminde okullar ne zaman tatil olacak? Sorusu yer almaya devam ediyor. Peki, 3 aylık yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? İşte 2022 karne günü tarihi…

Okullar ne zaman kapanacak 2022? MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman? İşte karne günü tarihi...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2022?

Geçtiğimiz hafta bayram tatili veren öğrenciler; 11 – 15 Nisan 2022 tarihleri arasında ara tatillerine çıkmıştı. 2021 – 2022 eğitim öğretim yılının son ara tatili ardından okulların bitiş tarihi de belli oldu.

Hafta sonuyla birlikte ara tatillerde beş günün üzerinde tatil yapan öğrenciler son dönemde yüz yüze eğitime istikrarlı bir şekilde devam ederek pandeminin etkilerini azaltıyor.

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Okullar ne zaman kapanacak 2022? MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman? İşte karne günü tarihi...

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Okullar ne zaman kapanacak sorusu son günlerde gündemdeki konular arasında bulunuyor. MEB takvimine göre;

Öğrenciler karnelerini 17 Haziran Cuma günü alacak.

Buna göre; yaz tatiline yaklaşık 1 ay kaldı.

Okullar ne zaman kapanacak 2022? MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman? İşte karne günü tarihi...